Немецкий депутат связал вывод войск США с попыткой помешать «Северному потоку — 2»

Москва, 19 июня. Частичный вывод американского воинского контингента из Германии является попыткой США помешать реализации проекта «Северный поток — 2», оказав давление на Берлин. Об этом заявил депутат немецкого парламента Вальдемар Гердт.

«США критикуют наше партнерство с Россией в области энергетики. Попытка блокировать сделку по «Северному потоку — 2» — это прямое свидетельство того, что в Вашингтоне интересы Германии даже в мыслях не ставят во главу угла», — пояснил немецкий депутат.

Он также добавил, что Берлин должен жестко отреагировать на действия Трампа, который пытается применить американские войска против «Северного потока — 2».

Член Совета Федерации Андрей Климов уверен, что президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы Германия покупала газ и оружие у Вашингтона. По его словам, США испытывают недостаток денежных средств, поэтому американские власти пытается «обобрать» партнеров по НАТО.

«Трампу недостаточно имеющихся средств для развития экономики, потому он пытается обобрать своих партнеров по НАТО. С точки зрения американского избирателя, это может быть интересно», — отметил Климов.

Напомним, в начале июня в Конгресс США был внесен законопроект о расширении санкций против российского проекта «Северный поток — 2». Санкции будут распространяться не только на компании, которые занимаются строительством газопровода, но и на компании, оказывающие им страховую и юридическую помощь, а также портовые услуги.

В середине июня Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен вдвое сократить численность американских военнослужащих в Германии, так как Берлин просрочил свои платежи в НАТО.