Восстановить экосистему: итоги совещания по ликвидации последствий ЧС в Норильске

19 июня Владимир Путин провел онлайн-совещание, посвященное ликвидации разлива топлива в Норильске. В режиме видеоконференции президент России выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева, главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, главы «Норникеля» Владимира Потанина и губернатора Красноярского края Александра Усса о том, как обстоят дела при реализации аварийно-спасательных операций.

Евгений Зиничев в ходе видеоконференции рассказал об итогах второго этапа по ликвидации ЧС:

«За эти две недели сводной группировкой, в которую помимо МЧС входят подразделения «Транснефти», «Газпрома», Морспасслужбы, подразделения «Норникеля», краевых спасательных служб, было собрано 32 тысячи кубометров топливно-водяной смеси, 103 тысячи тонн грунтов. Вся смесь собрана в герметичные резервуары, по руслу — 103 емкости, еще 12 емкостей находится в районе ТЭЦ. Весь грунт сейчас находится в закрытых ангарах, поэтому нет угрозы того, что он может повлиять на окружающую среду распространением вредных веществ».

Глава «Норникеля» Владимир Потанин пояснил, что наиболее перспективной технологией утилизации грунта на сегодняшний день является его грануляция. То есть грунт при помощи цемента и различных добавок превращается в экологически безопасные гранулы, которые можно либо держать в хранилищах, либо использовать как строительный материал для обвалов. Потанин также рассказал о дальнейших планах компании в связи с произошедшими событиями.

«Как сегодня сказал президент, эта ситуации вскрыла системные проблемы. Будем работать над изучением вечной мерзлоты, усилим систему мониторинга, оснастим дополнительно необходимыми современными приборами. И, конечно, отношение наше к этим проблемам поменяется, — сказал президент «Норникеля». — До июля-августа соответствующие государственные органы будут проводить проверки и анализ, они выдадут рекомендации, и мы этим рекомендациям намерены следовать. Одним из прозвучавших сегодня направлений является создание дополнительных мощностей, дополнительного завода или заводов по производству мальков, ведение и выпуска в реку. Соответственно, если такие предложения будут, наша компания примет участие в финансировании этих проектов и реализует их. Потому что наша задача — конечно же, восстановить полностью, насколько это возможно, всю экосистему».

Кроме того, глава «Норникеля» пообещал, что ЧС и ее последствия не скажутся отрицательно на жизни норильчан:

«Наша сейчас первая задача — это обеспечить, чтобы город и производство не пострадали, и мы на этой задаче сосредоточились. Что касается дальнейших перспектив, у нас и так была программа, нам предстоит ее форсировать, она предусматривает альтернативные источники, более безопасные системы дублирования снабжения станций, ремонт различных трубопроводов, водопроводов и всего этого хозяйства, которое объективно говоря достаточно старое. <…> Если говорить о семилетней перспективе, я думаю, что мы хотели бы изменить промышленный пейзаж вокруг города, сделать его не только более безопасным функционально, но и более приемлемым «на глаз». Это долгая системная работа: разовым броском, демаршем этого не сделать».

О текущем состоянии водных объектов рассказала президенту РФ глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Если 3 июня мы фиксировали превышение на последних бонах в 83 500 ПДК, то на сегодняшний момент мы фиксируем такие превышения от 8 до 22 ПДК в сутки, эта цифра постоянно меняется из-за погодных условий, осадков, ветровых нагрузок, — пояснила Радионова. — Мы все мероприятия по ликвидации будем сопровождать до самого последнего момента, для нас работа закончится только после полного восстановления экосистемы, поэтому мы находимся здесь постоянно».

Глава МЧС Евгений Зиничев рассказал на прямой линии с Путиным о новом решении, которое рассматривают спасатели для передислокации собранного топлива к местам утилизации.

«Возможно, будет построен гибкий трубопровод, который пойдет как раз до мест утилизации. Естественно, должна быть обеспечена безопасность хранения емкостей, пока эта задача не будет решена», — отметил Евгений Зиничев.

В ходе конференц-колла Владимир Путин поручил заместителю председателя правительства Виктории Абраменко проследить за тем, чтобы на очередной сессии были приняты поправки в законодательство, чтобы можно было на системной основе регулировать деятельность организаций, связанных с добычей, транспортировкой и хранением нефтепродуктов. В данный момент законопроект принят в первом чтении и ожидает рассмотрения правительственной комиссии, правительства и Госдумы.

К ликвидации последствий на сегодняшний день привлечены 630 человек и 278 единиц техники. Ежедневно на реке Амбарной устанавливают дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу по поверхности водоема. Как сообщил Потанин, «Норникель» выделил на расходы, связанные с ликвидацией ЧС, уже 5 млрд рублей и продолжит в дальнейшем выделять средства. Кроме того, компания проведет внеплановую ревизию всех объектов и укрепит защитные сооружения. На это в 2020 году будет выделено 2,5 млрд дополнительных средств, еще 11,5 млрд уйдет на эти цели в 2021 году.