Американская 56-летняя телеведущая выложила свои голые фото в Интернет

Нью-Йорк, 19 июня. Американская телеведущая и актриса Лиза Ринна приняла участие в откровенной съемке для рекламной кампании австралийского бренда очков Le Specs. Снимки она выложила в Instagram и, судя по комментариям, «взорвала» Интернет.

56-летняя Ринна попозировала обнаженной, примерив разные модели солнцезащитных очков. На некоторых кадрах она стоит боком к камере, прикрывая грудь руками. А на других сидит на полу.

Фанаты пришли в восторг от фотосессии. Они отметили «потрясающую» фигуру телеведущей и ее смелость сделать такие голые снимки.

«Пожалуйста, раскройте мне свой секрет. Все еще великолепна, какой была в 90-е годы!» — написала пользователь под ником dbjacobs114.

«Если бы я так выглядела, я бы никогда не носила одежду», — подчеркнула glutzamy.

Ринна не только актриса, но также бизнесвумен, писательница и танцовщица. Известна по ролям в сериале «Мелроуз Плейс», «C.S.I.: Место преступления», «Дни нашей жизни». Звезда не скрывает, что не раз прибегала к услугам пластической хирургии и ботоксу.

Ранее полностью обнаженной снялась 52-летняя американская фотомодель и актриса Памела Андерсон. На снимке она лежит на простыне в окружении цветов, прикрывает руками тело, а спина усеяна лепестками роз.