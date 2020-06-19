ВОЗ заявила о вступлении мира в «новую и очень опасную» фазу пандемии COVID-19

Женева, 19 июня. Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что в четверг ВОЗ была проинформирована о более чем 150 тысячах новых случаях болезни. Половина из них зарегистрирована в Северной и Южной Америке, существенная часть пришлась на Южную Азию и Ближний Восток.

«Мир находится в новой и очень опасной фазе», — констатировал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Гендиректор ВОЗ пояснил, что понимает усталость многих людей от пребывания дома и желание стран открыть свои экономики, но предупредил, вирус по-прежнему «смертоносен».

В связи с этим он призвал всех «сохранять крайнюю бдительность» и рекомендовал соблюдать меры предосторожности. Кроме того, попросил государства не останавливать работу по выявлению заразившихся, их изолированию, тестированию и лечению.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Из локальной она стремительно переросла в мировую, и 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.

На утро 19 июня в мире насчитывалось 8 618 797 зараженных коронавирусом, из которых 4 536 418 человек выздоровели, 458 208 — погибли.

Самые высокие распространенность и смертность от COVID-19 зарегистрированы в США. Там насчитывается 2 263 749 случаев заражения и 120 688 смертей от коронавируса.

На втором месте по распространенности COVID-19 Бразилия (983 359 заболевших и 47 869 умерших). Россия в этом рейтинге находится на третьем месте, однако смертность в нашей стране существенно ниже, чем в остальных, а летальность, представляющая собой соотношение смертей к общему числу заболевших, составляет всего 1,38%.