ОНФ указал Генпрокуратуре на проволочки с мошенниками на рынке возвратного лизинга

За последние два года сотни тысяч россиян потеряли свое жилье и автомобили из-за мошеннической схемы с договорами обратного выкупа и возвратного лизинга. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила эксперт проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская.

Что за гнездо свили мошенники на микрофинансовом рынке, и когда россияне перестанут попадаться на незаконные сделки? Об этом — в видеорепортаже ФАН.

Заложить автомобиль, вернуть за него деньги в срок и забрать обратно. Так рассуждала Виктория, когда год назад решила взять займ под залог паспорта технического средства в компании «Национальный кредит». Оставляя машину на парковке бизнес-центра на ул. Саввинская 11, москвичка не подозревала, что видит свой «Мерседес» в последний раз.

«Они осмотрели машину, поставили датчики и дали деньги под залог ПТС как обычный кредит в банке, — рассказала корреспонденту ФАН москвичка Виктория Аласания. — Проплачивала, очередной платеж не проходит, в ночь угоняют машину с личными вещами».

Девушка перечитала документы. Оказалось, она подписала договор не займа, а купли-продажи или возвратного лизинга. В итоге — за 330 тысяч рублей продала машину кредиторам и еще заплатила сотню неустойки.

Аферисты не позволяют клиентам исправно вносить платежи, загоняют в долги и лишают их возможности вернуть свое имущество. Рынок залога автомобилей в большинстве своем «серый» и каждый второй «займ под залог ПТС» — это притворная сделка, которую прикрывают договоры лизинга и купли-продажи, констатируют эксперты ОНФ.

Виктория потратила год на иски в судах: грамотно выстроить свою защиту оказалось непросто. Черемушкинский районный суд Москвы и Московский городской суд иски не удовлетворили.

«Мы обратились в суд с новым иском по другим основаниям, — сообщил юрист Валерий Маслов. — По закону лизинговая компания как юридическое лицо должна перерегистрировать транспорт на свое имя, поставить его на баланс предприятия. Этого сделано не было. Мы провели экспертизу документов по постановке транспорта на бухгалтерский учет. Подписи были подделаны сотрудниками лизинговой компании».

Сегодня «Национальный кредит» работает через аффилированные организации и меняет адреса.

«Их давно здесь нет, — говорит охранник бизнес-центра. — В августе они переехали».

Виктория мужчину узнала и его словам не поверила.

«Я думаю, что они здесь, — сказала девушка. — Они до сих пор занимаются этой же деятельностью».

Потеря работы, больничный, несчастный случай — жертвы подобной мошеннической схемы не защищены ни от чего. Суды признают подписанный договор действительным и взыскивают неустойку за каждый день просрочки кредита. Так случилось и с Александром Гришиным, который проиграл уже три суда.

«Когда уходил, меня в дверях девочка остановила, говорит: «Допустила ошибку в договоре, давайте я распечатаю по-новой, вы подпишите, и можете быть свободным». Я, естественно, подписал, не глядя. Первый раз я смотрел, что подписываю, а второй зачем смотреть? Так они и работают», — рассказал корреспонденту ФАН житель Нижнего Тагила.

Молодой человек отметил: в договоре прописан конкретный суд, в который необходимо обращаться в случае конфликта.

«Мы судимся не по месту моей прописки или где они находятся, а в конкретном суде, — добавил он. — Последний суд у меня был седьмой кассационный г. Челябинска, я писал кассационную жалобу на решение районного суда и областного. Они даже дело не истребовали их Екатеринбурга».

По словам Валерия Маслова, почти все подобные дела проигрываются, несмотря на доказательства незаконности сделок.

«Выиграно пять или шесть дел по стране, потому что финансовое благополучие хорошее, — сказал юрист, указывая на здание, в котором находился офис компании. — Скорее всего, коррупционная составляющая».

По данным ОНФ, под товарным знаком «Национальный Кредит» деньги по схеме возвратного лизинга вместо займа в стране выдают порядка 50 компаний. С брендом связана организация ООО «КРЕДЕО», а с ней — еще семь, которые успешно орудуют в сотнях крупных городов страны. В прошлом году 11 пострадавших от кредитного потребительского кооператива «МСБ-Финанс» попросили помощи у Генпрокуратуры России. На медиафоруме ОНФ президент России Владимир Путин дал поручение ведомству, а также Росфинмониторингу и Банку России проверить законность таких сделок.

«Осенью Генпрокуратура представила сводный доклад, по итогам мы дали свое заключение. Считаем это поручение исполненным лишь отчасти. Мы ждем от контрольного управления Администрации президента, что оно инициирует еще одну проверку, и поручение будет исполнено», — сообщила корреспонденту ФАН Александра Пожарская.

В 2019 году правоохранители вскрыли более 200 незаконных сделок в республиках Бурятия, Карелия, Удмуртской Республике, Волгоградской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Рязанской, Самарской Саратовской областях, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

«При этом установлена аффилированность некоторых лизинговых компаний с КПК «Национальный кредит» (в настоящее время КПК «МСБ-Финанс»), подразделения которого находятся в ряде регионов», — сообщает генпрокурор России, ныне полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в обращении к Владимиру Путину, копия которого имеется в распоряжении ФАН.

В 2018 и 2019 годах Банк России выявил 79 псевдолизинговых компаний, правоохранители возбудили 54 дела об административных правонарушениях.​​ Найти управу на мошенников, по мнению ЦБ, должны поправки в закон о возвратном лизинге. К слову, спустя два года после внесения в Госдуму, законопроект прошел лишь первое чтение.

Потребители остаются беззащитными перед подобными сделками: рынок лизинга никем не контролируется.

«Мы считали возможным запретить оформление сделок возвратного лизинга с физическими лицами. Сейчас мы проработали вопрос гораздо глубже и считаем, что запретить мало. Нужно создать на законодательном уровне такую конструкцию, чтобы потребитель не мог быть одновременно лизингополучателем и владельцем имущества, — сказала эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков». — Регулятором должен стать Банк России, поскольку в этой деятельности есть взаимоотношения между физическими и юридическими лицами».

Поправки к закону не смогут полностью избавить микрофинансовый рынок страны от мошенников, зато в случае их принятия потребители окажутся под защитой надзорных органов. А значит, шансы на то, что обманутым жертвам удастся отстоять свои права, вырастут в разы.

Ранее Генпрокуратура России составила список самых коррупционных регионов страны.