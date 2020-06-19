Сирия новости 19 июня 22:30: САА перехватили крупную партию наркотиков в Дейр эз-Зоре, житель деревни в Хасаке убил боевика SDF

Сирия, 19 июня. Военные Сирийской Арабской Армии (САА) перехватили крупную партию наркотических веществ в Дейр-эз-Зоре. Боевики побрили налысо троих студентов в Идлибе. Боевик курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) был убит в ходе спора с гражданскими в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Демократические силы Сирии» (SDF): напали на деревню в Хасаке, арестовав нескольких местных жителей, арестовали 11 беженцев в городе Шхиль.

Сирийская Арабская Армия (САА): перехватила крупную партию наркотиков в городе Дэйр-эз-Зор.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военные Сирийской Арабской Армии (САА) перехватили крупную партию наркотических веществ во время проверки транспортного средства на блокпосту в городе Дэйр-эз-Зор. В грузовике оказалось более восьмидесяти килограмм гашиша и около полутора миллионов таблеток «Каптагона», сообщает источник в Telegram (Directorate 4).

Боевики курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали 11 беженцев в городе Шхиль на востоке провинции. Причины ареста не известны.

Провинция Идлиб

Согласно данным источника в Telegram (Directorate 4), в наказание за попытку выехать на подконтрольную сирийскому правительству территорию для сдачи экзаменов боевики побрили налысо троих братьев-студентов. Инцидент произошел в населенном пункте Махамбель на юго-западе провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что Сирийская Арабская Армия (САА) нанесла удар по террористическим группировкам на юге провинции. Правительственные силы прибегли к данной мере после слежки за передвижениями боевиков в регионе Джабаль аз-Завия.

Провинция Хасака

Члены курдского бандформирования SDF напали на жителей деревни Тель-Фаида на фоне спора, произошедшего между мирными гражданами и сотрудниками одной из организаций по оказанию помощи. Вскоре прибыло подкрепление вооруженных курдов. При нападении SDF местный житель, чтобы защитить себя, использовал оружие, убив одного и ранив пятерых боевиков.