Сабрата, 19 июня. Бандформирования ПНС организовали лагерь в Сабрате, сейчас там обучаются более 500 джихадистов, включая террористов ИГ1 (запрещено в РФ). Об этом рассказали местные жители.

В городе Сабрата замечено присутствие сторонников радикальной группировки «Джихат аль-Асар», поддерживаемой режимом так называемого Правительства национального согласия (ПНС) под предводительством Файеза Сарраджа. По словам ливийцев, сейчас в лагере боевиков находится порядка 500 человек, выходцев из различных исламистских группировок. Среди них присутствуют радикалы известных международных террористических организаций, таких как «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Джебхат-ан-Нусра» (запрещены в РФ).

В конце мая стало известно, что боевики ПНС при содействии с турецкими военными захватили несколько городов к западу от Триполи. В этих населенных пунктах резко возросло количество грабежей, убийств и похищений людей. Джихадисты ПНС уничтожили полицейские участки, разграбили частные дома и магазины. Кроме того, боевики, завладев тюрьмами, освободили заключенных, в том числе и террористов ИГ, заставив их сражаться на стороне ПНС.

Несмотря на заверения главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги, пытавшегося убедить ливийцев в отсутствии опасности после захвата западных городов, в них прошли массовые казни. Боевики лишили жизни всех, кто выступал против ПНС и лично Файеза Сарраджа.

1 Организация запрещена на территории РФ.