Батрутдинов объявил «охоту» на девушек после изоляции

Москва, 19 июня. Звезда Comedy Club и шоу «Холостяк» комик Тимур Батрутдинов рассказал, что после самоизоляции решил подумать о спутнице жизни и открыл для себя новый способ знакомства.

Комик признался, что до самоизоляции считал себя социофобом, не нуждающимся в общении с людьми. Однако долгие месяцы дома заставили его пересмотреть свои взгляды. По словам Батрутдинова, за самоизоляцию он понял, что ему пора подумать о спутнице жизни. Комик объявил «охоту» на девушек после изоляции.

Шоумен рассказал, что открыл для себя новый способ знакомства. После отмены ограничений комик планирует посетить все общественные места и будет «подкатывать» к девушкам прямо на велосипеде.

Батрутдинов отметил, что режим самоизоляции не был для него испытанием. Комик отметил, что жизнь в карантине похожа на обычную жизнь холостяка.

«Скучать себе не давал: читал, писал, смотрел, играл, сочинял, исполнял. Успел подкачаться, похудеть и после этого снова поправиться. Посмотрел весь YouTube, прошел весь Плейстейшн, прочел всю Википедию. И даже освоил программу для записи музыки — так что ждите мои танцевальные хиты», — заявил шоумен в комментарии 7Дней.ru.

Ранее юморист в эфире с Ольгой Бузовой похвастался бурной личной жизнью. Оказывается, что Батрутдинов даже не знал имен некоторых девушек. Батрутдинова неоднократно подозревали в романе с Бузовой. Но комик отвечал, что их связывают исключительно дружеские отношения. Он пояснял, что давно знаком с певицей.