Адвокат прокомментировал информацию о Барецком в автомобиле Ефремова

Москва, 19 июня. Адвокат Эльман Пашаев опроверг слова шоумена Стаса Барецкого, который ранее утверждал, что выпивал вместе Михаилом Ефремовым в день смертельного ДТП.

Ранее Барецкий заявил, что он выпивал с Михаилом Ефремовым в день аварии. При этом шоумен утверждал, что в момент аварии он находился в автомобиле Михаила Ефремова.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев назвал пиаром заявление Барецкого, отметив, что в момент аварии Ефремов находился в автомобиле один.

«Оно не соответствует действительности. Ефремов в машине был один», — добавил адвокат.

Напомним, 8 июня Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня Таганский суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Решение суда вызвало резонанс в обществе. Представители общественности и коллеги актера осудили его действия, а также выразили уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентариям взять под контроль расследование дела о ДТП с участием Ефремова, отметив, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.