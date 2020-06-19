Власти Воронежской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

Воронеж, 19 июня. Режим самоизоляции, введенный в Воронежской области из-за пандемии коронавируса, продлили до 28 июня. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.

Режим повышенной готовности и самоизоляции ввели в регионе еще в марте. 12 мая жителей обязали носить в общественных местах маски и перчатки. 20 мая власти объявили о первом этапе снятия ограничительных мер, второй планировали на начало июля. Однако в области зафиксировали рост числа новых случаев COVID-19.

В пятницу правительство региона объявило о продлении режима самоизоляции.

«Вместе с тем, теперь разрешается торговля мебелью, а самоизоляция для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих сопутствующие заболевания, носит рекомендательный характер», — уточняется в сообщении на официальном сайте властей региона.

В Воронежской области, по последним данным оперативного штаба, зафиксировано около 5,4 тысячи случаев коронавируса. Более 2,8 тысячи пациентов удалось вылечить, 30 человек скончались.

В целом, в России выявлено около 569 тысяч случаев COVID-19, при этом порядка семи тысяч летальных. Свыше 324 тысяч пациентов выздоровели. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости в России остановлен и ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. Но медики по-прежнему призывают граждан соблюдать перчаточно-масочный режим, чтобы не допустить второй волны заболевания.