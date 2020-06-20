Политолог Солонников объяснил отказ африканских стран расследовать расизм в США силами ООН

Африканские страны отозвали свой проект резолюции для Совета ООН по правам человека, предусматривающий расследование системного расизма в США. Об этом сообщает портал Africanews со ссылкой на собственные источники в ООН. Политолог Дмитрий Солонников в интервью для Федерального агентства новостей назвал возможные причины отзыва проекта.

Несколько дипломатов на анонимной основе заявили о том, что со стороны США имело место закулисное давление против проекта резолюции, внесенного рядом африканских стран в Совет ООН по правам человека 16 июня.

Проект предусматривал создание под эгидой Совета специальной комиссии, чьей задачей будет тщательное расследование системного расизма в отношении лиц африканского происхождения как в Соединенных Штатах, так и в ряде других стран Запада.

США еще в 2018 году вышли из состава Совета ООН по правам человека, однако это не мешает Вашингтону пытаться лоббировать свои интересы. Соединенные Штаты могут манипулировать решениями Организации, вынуждая ее действовать в собственных интересах, или прямо нарушая установленные правила работы, как, например, во время заседания Совбеза по ситуации в Крыму. На снижение эффективности работы ООН указал и президент РФ Владимир Путин в своей статье для The National Interest.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Владимирович Солонников в беседе с корреспондентом ФАН подтвердил возможность воздействия США на ООН.

«Что касается возможности давления США. Да, оно, конечно, есть. Соединенные Штаты имеют возможность оказать давление практически на любую страну мира», — отметил Солонников.

Однако политолог обратил внимание на неоднозначность выводов к которым могла прийти комиссия, создание которой собирались инициировать африканские дипломаты.

«На мой взгляд, тут двоякая игра. Когда мы говорим о расизме в США — это еще неизвестно, какие формы расизма сейчас более жестко проявляются в Соединенных Штатах: отношение белого населения к черному или отношение черного населения к белому. Далеко не факт, что, если бы было серьезное расследование под эгидой ООН, это было бы позитивно для афроамериканцев», — объяснил Солонников.

Эксперт напомнил, что афроамериканцы в США живут в искусственно созданном информационном пространстве, и если начать разбираться, то выяснится, что они давно и совершенно незаслуженно пользуются гораздо большими привилегиями, чем белое население в США.

«Официальное расследование совершенно не нужно организаторам массового движения в защиту чернокожего населения в Соединенных Штатах. Может выясниться картина, прямо противоположная той, которую они рисуют», — резюмировал политолог.

Таким образом можно предположить, что действия представителей Африки в ООН, подавших проект резолюции, имели скорее политическую подоплеку, и проблема более глубока, чем желание разобраться с проблемами расизма в США.