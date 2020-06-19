Путин оценил экономические резервы России

Москва, 19 июня. Российская экономика имеет резервы и успешные модели для существенного повышения производительности труда и эффективности во всех сферах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями пострадавших из-за коронавируса экономических отраслей.

«Все, о чем мы сегодня говорили, еще раз подтверждает, что у нашей экономики, у страны в целом, есть и резервы, и успешные модели для реального, причем существенного повышения производительности труда, эффективности во всех сферах», — сказал он.

В ходе совещания Путин также сообщил, что отечественная экономика постепенно восстанавливается по мере поэтапной отмены коронавирусных ограничений, и отметил, что России удалось в период пандемии не допустить резких скачков цен на продовольствие и товары первой необходимости за счет прозрачных рыночных механизмов.

В июле должна начаться реализация масштабного плана по восстановлению национальной экономики. Он был разработан правительством РФ для преодоления кризисных последствий мировой пандемии COVID-19.

Стратегия была представлена президенту главой Кабмина РФ Михаилом Мишустиным 2 июня, однако ее было решено доработать.

По словам Мишустина, реализация плана продлится до конца 2021 года. Она будет происходить в три этапа: на первом до конца третьего квартала 2020 года предстоит стабилизировать ситуацию, на втором — до второго квартала 2021 года довести экономику и доходы до уровня прошлого года, на третьем — к концу 2021 года сократить уровень бедности.