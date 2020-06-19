ЛАГ созвала экстренное заседание из-за военного вмешательства Турции в дела Ливии

Каир, 19 июня. Лига арабских государств (ЛАГ) проведет экстренное заседание для обсуждения стратегии противодействия расширяющейся турецкой интервенции в Ливии. Об этом сообщил AlHadathTV.

Канал указывает, что Египет направил запрос в ЛАГ о проведении экстренного совещания, обозначив опасность агрессии Турции и тяжелых последствий ее вмешательства в дела североафриканской страны. Руководство ЛАГ приняло обращение и приступило к организации заседания.

ЛАГ не раз в критической форме комментировала развитие событий в Ливии, указывая, что турецкая агрессия приводит к эскалации кризиса и препятствует достижению мира в стране. В частности, ЛАГ подчеркивает, что интервенция Турции в Ливию, Сирию, Ирак и другие арабские страны является недопустимой и должна быть осуждена. Анкара прикрывает свою агрессию «помощью» ливийцам, однако на деле выясняется, что милитаристская внешняя политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лишь усугубляет внутриливийский конфликт.

В ЛАГ подчеркнули, что турецкое вмешательство в Ливию вызвано политическими, экономическими и военными интересами Анкары. Решить эту проблему призвана «Каирская декларация», созданная для катализации переговорных процессов и положить конец кровопролитным противостояниям.

«Каирская декларация», принятая президентом Египта и ливийской делегацией, включает в себя шаги по установлению мира в Ливии, активизации преобразования экономической и политической сфер страны. Она была поддержана Россией, Францией, ОАЭ и еще рядом европейских и арабских стран.

Примечательно, что Анкара отказалась принять перемирие в Ливии, отвергнув «Каирскую декларацию». В Турции посмеялись над документом, практически в открытую заявив о продолжении вмешательства во внутриливийский кризис.