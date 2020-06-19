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ЛАГ созвала экстренное заседание из-за военного вмешательства Турции в дела Ливии

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ЛАГ созвала экстренное заседание из-за военного вмешательства Турции в дела Ливии

Каир, 19 июня. Лига арабских государств (ЛАГ) проведет экстренное заседание для обсуждения стратегии противодействия расширяющейся турецкой интервенции в Ливии. Об этом сообщил AlHadathTV.

Канал указывает, что Египет направил запрос в ЛАГ о проведении экстренного совещания, обозначив опасность агрессии Турции и тяжелых последствий ее вмешательства в дела североафриканской страны. Руководство ЛАГ приняло обращение и приступило к организации заседания.

ЛАГ не раз в критической форме комментировала развитие событий в Ливии, указывая, что турецкая агрессия приводит к эскалации кризиса и препятствует достижению мира в стране. В частности, ЛАГ подчеркивает, что интервенция Турции в Ливию, Сирию, Ирак и другие арабские страны является недопустимой и должна быть осуждена. Анкара прикрывает свою агрессию «помощью» ливийцам, однако на деле выясняется, что милитаристская внешняя политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лишь усугубляет внутриливийский конфликт.

ЛАГ созвала экстренное заседание из-за военного вмешательства Турции в дела Ливии

В ЛАГ подчеркнули, что турецкое вмешательство в Ливию вызвано политическими, экономическими и военными интересами Анкары. Решить эту проблему призвана «Каирская декларация», созданная для катализации переговорных процессов и положить конец кровопролитным противостояниям.

«Каирская декларация», принятая президентом Египта и ливийской делегацией, включает в себя шаги по установлению мира в Ливии, активизации преобразования экономической и политической сфер страны. Она была поддержана Россией, Францией, ОАЭ и еще рядом европейских и арабских стран.

Примечательно, что Анкара отказалась принять перемирие в Ливии, отвергнув «Каирскую декларацию». В Турции посмеялись над документом, практически в открытую заявив о продолжении вмешательства во внутриливийский кризис.

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