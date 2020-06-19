Сенатор объяснил важность поправки в конституцию о запрете отчуждения территорий России

Общество очень болезненно относится к любой попытке отчуждения государственных территорий; россияне послали руководству страны сигнал о необходимости закрепления соответствующей поправки в Конституции РФ. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации Олег Морозов.

Поправки в Конституцию РФ будут вынесены на Общероссийское голосование, принять участие в котором сможет каждый. Обновленная Конституция вступит в силу только в том случае, если за такое решение выскажутся более половины участников голосования.

Среди основных предложений — защита детей как приоритет государственной политики, сохранение социальных гарантий (при любом курсе доллара или стоимости нефти пенсии будут индексироваться, а зарплата — выплачиваться), доступность медицинской помощи, стремление к научному прогрессу и многое другое, в том числе невозможность отчуждения территорий России. С полным списком поправок можно ознакомиться на сайте Госдумы.

Сигнал общества

Говоря о важности поправки о запрете отчуждения территорий РФ, сенатор Олег Морозов отметил: российский политический опыт показывает, что эта тема постоянно возникает в общественном поле. Политик согласен, что закрепление этой поправки навсегда закроет вопросы принадлежности Крыма, Курильских островов, Калининградской области, вокруг которых периодически появляются различные инсинуации и информационные вбросы.

«В девяностых все время возникала тема о том, не надо ли вернуться к вопросу о северных территориях. Мол, зачем они нам, давайте отдадим японцам, и все будет хорошо. Или, там, отдать половину других территорий. Периодически возникал вопрос о Калининграде. Любой конфликт, который появляется где-то на наших границах, тут же переходит в плоскость обсуждения территориальных претензий», — пояснил Олег Морозов.

Поэтому, заметил сенатор, встает закономерный вопрос. Если вдруг в России изменится политическая конъюнктура, не возникнет ли соблазн отдать какую-нибудь территорию. Соответствующая поправка не даст возможности это сделать.

«Для того, чтобы это не зависело от воли тех или иных политиков, эта инициатива и появилась. Кстати, хочу обратить внимание, что это предложение не [президента РФ Владимира] Путина, а инициатива рабочей группы по изменениям в конституцию. Это предложение гражданского общества. Оно отразило некое представление о том, что необходимо в конституции закрепить неотчуждаемость российских территорий, несмотря на какие-либо политические изменения. Это незыблемое конституционное требование. Его невозможно изменить законодательными действиями какого-то политического лица», — добавил Олег Морозов.

По мнению сенатора, соответствующая поправка — это сигнал общества, которое болезненно воспринимает любые разговоры на тему отчуждения территорий.

По данным ВЦИОМ, для 87% россиян важно закрепить в конституции положение о защите государственной целостности и нерушимости границ РФ, не считают это важным 10%.

Изначально голосование по поправкам в конституцию должно было пройти 22 апреля, но на фоне пандемии было принято решение перенести его. Голосование пройдет 1 июля.