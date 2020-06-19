Лолита решилась на резкую смену имиджа

Москва, 19 июня. Певица Лолита Милявская решилась на кардинальную смену имиджа, благодаря чему резко помолодела.

Известна своей этажностью певица во время самоизоляции экспериментировала со своей внешностью. Звезда делала себе цветные пряди и сама подстригала кончики. Во время прямого эфира Лолита решилась отрезать волосы совсем коротко.

После окончания карантина и открытия салонов Лолита наведалась к стилисту, который сделал из обрезанных волос модное каре. Кроме того, мастер сделал певице челку и аккуратно убрал ее набок. Новый образ омолодил певицу.

«Мастер и художник в своем деле! У него есть патент на собственную стрижку, и я была очень рада знакомству!!!» — восхитилась звезда.

Кроме того, Лолита отметила, что с новой стрижкой она теперь похожа на свою коллегу Ольгу Бузову.

«Как вам моя новая стрижка? Теперь я веду себя, как Оля Бузова – ну как вам?» — поинтересовалась Лолита.

Бузова запустила в соцсетях серию челлендж-баттлов. Однако игра вышла из-под контроля и обернулась эмоциональными потрясениями для ее вдохновительницы ― певица лишилась волос в прямом эфире. Баттл Бузовой с Гусейном Гасановым оказался не на шутку волнительным. Гасанов заставил Бузову отрезать волосы. Певица решила не сдаваться и на камеру сделала себе каре.

Ранее Милявская неожиданно призналась, что считает Бузову «женщиной с ментальными яйцами». Звезды вместе снялись в юбилейном выпуске шоу «Студия СОЮЗ».