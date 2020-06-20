Круглый стол ко Дню начала Великой Отечественной войны поможет разобраться, почему СССР нельзя сравнивать с нацистской Германией, считает участник мероприятия, адвокат Янис Юкша.

Круглый стол

22 июня информагентство «Аврора» проведет круглый стол, посвященный Дню памяти и скорби — Дню начала Великой Отечественной войны, во время которого участники обсудят внесенную в Госдуму инициативу об отмене принятого в 1989 году постановления Съезда народных депутатов СССР об осуждении договора о ненападении между СССР и гитлеровской Германией.

Обсуждение также затронет актуальность проекта федерального закона о признании Постановления недействующим спустя 30 лет: защита исторической правды и обеспечение безопасности государства или «фальсификация истории». Эксперты разберутся в истоках Второй мировой войны и Советско-германском договоре 1939 года, секретных протоколах к соглашению и работе советских дипломатов.

Организаторами мероприятия выступают Российское военно-историческое общество (РВИО), Московский педагогический государственный университет (МПГУ) и Российская академия ракетных и артиллерийских наук (РАРАН).

По словам адвоката, кандидата юридических наук и академика РАЕН Яниса Юкши, «значимость этого круглого стола безусловна, так как он поможет разобраться, почему в современном мире СССР нельзя сравнивать с нацисткой Германией». Он также уверен, что сегодня западный мир показывает стремление уничтожить российский народ, его культуру и историю, причем в этих процессах участвуют фактически все страны Европы, «как бы стыдливо они ни прятались за шильдиком победителей».

«У Запада появилось желание переписать историю, полностью нивелировав Великую Победу советского, а теперь и российского народа. А ведь тогда СССР фактически спас всю Европу от уничтожения, потому что многие народы просто бы исчезли из истории. При этом многие представители этих народов не понимают этого или отказываются понимать. Но мы помним, как, кто и за что продал Христа за 30 сребреников. Ну вот такие же тенденции наблюдаются и сегодня. Второе — Запад продемонстрировал желание разграбить Россию и в первую очередь этого можно добиться за счет создания «альтернативной истории», — подчеркнул Юкша.

Европейский парламент на заседании 19 сентября 2019 года принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», которая возлагает равную ответственность за развязывание Второй мировой войны на нацистскую Германию и СССР, ставя также знак равенства между нацистским режимом и коммунистическим строем. За этот документ проголосовали 535 депутатов, против — 66, еще 52 воздержались.

«Вот таким образом они нам говорят, что Россия заведомо ни на что не способна, поэтому не может быть в Совете Безопасности ООН, не может принимать значимые для международного сообщества решения. Все эти шаги системные и последовательные, поэтому сегодня мы не можем отступать, как это было в конце 80-х и начале 90-х годов. Мы тогда пытались вести с Западом примирительный диалог, пытались не спорить, пытались подружиться, но все было тщетно, и сегодня у нас должна быть наступательная позиция, мы должны отстаивать исторические факты в том виде, в котором они были», — продолжает собеседник ФАН.

Осуждение пакта Молотова — Риббентропа

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев внес в нижнюю палату парламента проект закона, предлагающего признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года, которое осуждало подписание советско-германского договора о ненападении от 1939 года. Депутат выразил уверенность, что постановление «не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил».

Чуть позже думскую инициативу поддержали 38 ученых, различных общественных деятелей и офицеров. Они направили открытое коллективное обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.

«Важно заметить, что Договор Советский Союз подписал с гитлеровской Германией последним и исключительно в целях отсрочки начала агрессии против СССР. До этого, в период с 1933 по 1939 год с фашистской Германией заключили аналогичные договоры 12 государств: Польша, Великобритания, Япония, Италия, Франция, Венгрия, Маньчжоу-го, Испания, Литва, Дания, Латвия и Эстония. В полной мере обосновано признать Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (включая Секретный дополнительный протокол) вынужденным шагом советского руководства, продиктованным стремлением защитить национально-государственные интересы СССР и его безопасность», — значится в обращении.

При этом автор документа указывает, что заявления о том, что протокол предусматривал или предопределил раздел Польши, присоединение Бессарабии, Буковины и Прибалтийских государств к Советскому Союзу, не отражают фактических событий. Сам же пакт о ненападении и дополнительный протокол не определяли «конкретного характера будущих отношений СССР со странами Восточной Европы».

Отмена постановления

Весной 1939 года Германия решила атаковать Польшу, но руководство Советского Союза было заинтересовано в том, чтобы войска Гитлера по возможности остановились как можно дальше от советских границ. Это, кстати, и было отражено в протоколе: «Германия получала гарантию невмешательства СССР в ее территориально-политические взаимоотношения с Польшей, которые были широко и давно известны в Европе, а СССР ограничивал продвижение Германии на Восток пределами Западной Польши, получал время на военное обустройство западных границ в оборонительных целях».

«Поэтому актуальнейшим является факт того, как сегодня трактуются защитные реакции СССР во времена, когда появилась возможность оттянуть начало войны и, соответственно, выиграть время. Это также помогло СССР перевооружиться и т.д. поэтому он имел право на заключение любых соглашений, я не вижу проблем в этом. Но главное заключается в том, что наша страна очень долго терпела то, что западный мир последовательно заключал договора с нацистской Германией, а теперь обвиняет в таких же связях нас. А ведь Советский Союз стал последним из государств, заключившим пакт с Германией, прекрасно понимая, что остается в одиночку, один на один с мощным европейским, уже пронацистским лобби. Поэтому и необходима отмена постановления ЦК от 89-го года», — продолжает юрист.

С мнением Юкши согласен известный писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков (Гоблин), напомнивший, что «нынешняя политическая картина мира была сформирована по результатам Второй мировой войны, победителем в которой был Советский Союз, которым в то время руководит Иосиф Сталин.

«Поскольку в 90-е годы произошло предательство интересов нашей державы, и все делалось в угоду нашим так называемым западным «партнерам», то тогдашние руководители страны либо по глупости, либо умышленно занимали позицию западных стран. Они все делали так, как было удобно Западу, а не нам. В результате произошло массовое промывание мозгов населению и появились подобные акты о признании преступным, аморальным пакта о ненападении. Все же примитивно — если вы хотите признать товарища Сталина преступником, то, значит, вашим государством руководил преступник и ваше государство преступное, и результаты Второй мировой войны достигнуты преступным путем, то есть они недействительны», — говорит Пучков.

Следуя такой логике, абсолютно любая антисталинская, антикоммунистическая риторика приводит к тому, что результаты Второй мировой войны будут пересмотрены. А это значит, что может быть пересмотрена территориальная целостность Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями.

«Сначала пересматривается территориальная целостность, а дальше возникнет вполне «законный» материальный интерес — вот были отважные борцы со сталинизмом, например, бандеровцы или «Лесные братья», а ваш НКВД под руководством Сталина их убивал. Они боролись со сталинизмом — это приличные люди, а вы их убивали, значит, теперь вы обязаны платить материальные компенсации тем, кто остался жив, и их родственникам. Вы должны платить компенсации как побежденная нацистская Германия. Деньги у вас есть — мы знаем, у вас есть ресурсы, которые вы должны отдать под внешнее управление. Все деньги пойдут на Запад, а там мы ими распорядимся», — рассуждает писатель и переводчик.

А дальше мировая общественность внезапно заявит, что Курильские острова, Калининград, Выборг достались Российской Федерации в результате преступных действий СССР и их необходимо будет вернуть. То есть может пострадать территориальная целостность страны.

«Удивительно, что для того, чтобы это понять, понадобилось примерно 30 лет. То есть, когда все зашло в неведомые дали, уже лично президент вынужден писать заметки и объяснять окружающим, как же оно было на самом деле», — рассуждает писатель и переводчик.

Действительно, накануне президент России Владимир Путин написал статью для National Interest, в которой сделал вывод о том, что вся шумиха вокруг пакта Молотова — Риббентропа, а также все заявления о «равной ответственности Германии и России за развязывание Второй мировой войны» не соответствуют действительности и являются попыткой фальсифицировать историю.

Гарант также подчеркнул, что в сентябре 1939 года советское руководство имело возможность отодвинуть западные рубежи СССР еще дальше на запад, вплоть до Варшавы, но приняло решение не делать этого.

«Внутри страны нам необходимо спонсировать науку, которая бы занималась действительным положением дел. Именно науку, а не пропаганду, а здесь вы чествуете гражданина Солженицына, которого детям в школах преподают, откровенного сторонника власовцев и прочее. А когда дело касается территориальной целостности и денег, тут вдруг зашевелились. Печально, но лучше поздно, чем никогда. Нельзя слушать Сахаровых и Солженицыных, нужно слушать вменяемых людей, которые хотя бы понимают, о чем идет речь», — заключил Дмитрий Пучков.

Напомним, 24 декабря 1989 года второй съезд народных депутатов СССР принял подписанное советским лидером Михаилом Горбачевым постановление, которое осуждало факт подписания секретного дополнительного протокола и других секретных договоренностей с Германией, а также признавало их юридически несостоятельными и недействительными. Постановление было подготовлено по итогам работы депутатской комиссии, возглавляемой членом Политбюро ЦК КПСС Александром Яковлевым.

Кроме того, известный политолог Руслан Осташко ранее заявлял, что в России за приравнивание СССР к нацистской Германии необходимо наказывать по закону. Таким образом главный редактор интернет-издания Politrussia обратил внимание на организованный международным историко-просветительским, благотворительным и правозащитным обществом «Мемориал» цикл лекций, посвященный распространению фейков о сталинских репрессиях.