Футбольный клуб «Сочи» неудачно пошутил над молодыми игроками «Ростова»

Москва, 19 июня. Футбольный клуб «Сочи» опубликовал в своем Instagram издевательский пост в адрес игроков «Ростова» накануне матча 23-го тура Российской премьер-лиги.

Ранее стало известно, что шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом, после чего вся команда отправилась на двухнедельный карантин. «Ростов» попросил перенести матч с «Сочи», однако соперник настоял на проведении встречи. Позднее «Ростов» опубликовал заявку на матч с «Сочи» с молодежным составом клуба, а также с воспитанниками академии 2003 года рождения.

Позднее «Сочи» опубликовал на своей странице в Instagram фотографию школьника, сидящего в болоте за столом. Публикация сопровождалась издевательским комментарием.

«Вся страна будет болеть за школьников. Все мы были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовет домой», — говорилось в комментарии.

Пост вызвал жесткую критику со стороны фанатов и пользователей Сети. При этом фанаты назвали сочинцев «колхозниками» и «клоунами». Клуб пытался оправдаться, заявив, что публикация является «шуткой», однако спустя некоторое время удалили публикацию.

В свою очередь пресс-служба «Ростова» опубликовала фотографии молодых игроков клуба, которые примут участие в матче против «Сочи». В пресс-службе отметили, что президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц вылетел в Сочи вместе с футболистами, чтобы поддержать команду в матче против сочинцев.