Автоюриста возмутили разговоры об условном сроке для устроившего смертельное ДТП Ефремова

Москва, 19 июня. Автоюрист Дмитрий Славнов призвал к справедливому суду по делу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, и осудил политику двойных стандартов.

Славнов предложил «пофантазировать», что было бы, если бы участники аварии — Ефремов и скончавшийся водитель Сергей Захаров — поменялись местами.

«Его (Захарова. — Прим. ФАН) затаскали бы, всю семью затравили бы уже давно. Ему бы дали две-три высших меры наказания по этой статье. Ни под какой домашний арест его не отпустили бы. Ему дали бы все «по вышке», — цитирует его «Политика Сегодня».

Автоюрист обратил внимание, что в законодательстве есть лазейки, которые позволяют некоторым личностям чувствовать себя «избранными». Он признался, что даже делал ставки с коллегами — сколько получит Ефремов за вождение в пьяном виде, которое повлекло смерть человека. Закон гласит — срок от пяти до 12 лет. Однако, как заметил Славнов, уже идут разговоры об УДО и условном сроке.

«Пока у нас в стране будут двойные стандарты, а двойные стандарты прописаны во всем уголовном кодексе: штраф или условное наказание, или арест, или... Знаете, все эти «или», — возмутился эксперт.

Как напоминает «Царьград», выпивший Ефремов вечером 8 июня сел за руль автомобиля, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу в центре Москвы. На Садовом кольце его джип протаранил фургон Lada, которым управлял курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался. А в крови Ефремова, который, к слову, в аварии не пострадал, нашли следы наркотических веществ.

Пока Ефремов находится под домашним арестом, россияне через петицию требуют лишить его звания заслуженного артиста России и других наград.

Примечательно, что даже несмотря на факт смерти человека в ДТП, за Ефремова вступаются некоторые представители либеральной общественности и коллеги, к примеру Александр Домогаров. Журналист Станислав Кучер уверен, что такие попытки «оправдать» артиста ни к чему не приведут, поскольку общество давно видит в Ефремове «привилегированного мажора».