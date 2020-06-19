Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Автоюриста возмутили разговоры об условном сроке для устроившего смертельное ДТП Ефремова

569
0 Оставить комментарий

Автоюриста возмутили разговоры об условном сроке для устроившего смертельное ДТП Ефремова

Москва, 19 июня. Автоюрист Дмитрий Славнов призвал к справедливому суду по делу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, и осудил политику двойных стандартов.

Славнов предложил «пофантазировать», что было бы, если бы участники аварии — Ефремов и скончавшийся водитель Сергей Захаров — поменялись местами.

«Его (Захарова. — Прим. ФАН) затаскали бы, всю семью затравили бы уже давно. Ему бы дали две-три высших меры наказания по этой статье. Ни под какой домашний арест его не отпустили бы. Ему дали бы все «по вышке», — цитирует его «Политика Сегодня».

Автоюриста возмутили разговоры об условном сроке для устроившего смертельное ДТП Ефремова

Автоюрист обратил внимание, что в законодательстве есть лазейки, которые позволяют некоторым личностям чувствовать себя «избранными». Он признался, что даже делал ставки с коллегами — сколько получит Ефремов за вождение в пьяном виде, которое повлекло смерть человека. Закон гласит — срок от пяти до 12 лет. Однако, как заметил Славнов, уже идут разговоры об УДО и условном сроке.

«Пока у нас в стране будут двойные стандарты, а двойные стандарты прописаны во всем уголовном кодексе: штраф или условное наказание, или арест, или... Знаете, все эти «или», — возмутился эксперт.

Как напоминает «Царьград», выпивший Ефремов вечером 8 июня сел за руль автомобиля, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу в центре Москвы. На Садовом кольце его джип протаранил фургон Lada, которым управлял курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался. А в крови Ефремова, который, к слову, в аварии не пострадал, нашли следы наркотических веществ.

Автоюриста возмутили разговоры об условном сроке для устроившего смертельное ДТП Ефремова

Пока Ефремов находится под домашним арестом, россияне через петицию требуют лишить его звания заслуженного артиста России и других наград.

Примечательно, что даже несмотря на факт смерти человека в ДТП, за Ефремова вступаются некоторые представители либеральной общественности и коллеги, к примеру Александр Домогаров. Журналист Станислав Кучер уверен, что такие попытки «оправдать» артиста ни к чему не приведут, поскольку общество давно видит в Ефремове «привилегированного мажора».

Новости партнеров

Источник: Политика Сегодня
Новости партнеров