Баранец объяснил, чем обернется отказ США продлевать договор СНВ-3 с Россией

США, ставя России условия продления договора СНВ-3, только способствуют началу гонки вооружений, что приведет к увеличению числа ядерных государств по всему миру. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал обещание постоянного представителя США при Конференции по разоружению Роберта Вуда противостоять модернизации и наращивании запасов ядерного вооружения. В интервью CBS News он отметил, что США приходится иметь дело с растущими вызовами со стороны России и Китая и реагировать на них.

«И мы не можем закрывать на это глаза. И поэтому, когда Россия и Китай движутся по иной траектории, чем мы, мы должны делать то, что отвечает нашим национальным интересам и интересам союзников», — сказал американский представитель.

Кроме того, Вуд обратил особое внимание на угрозу, якобы исходящую со стороны Китая. Согласно его прогнозам, количество ядерных вооружений там в течение следующих 10 лет может увеличиться в два раза. Однако это можно предотвратить, если страны заключат совместный договор.

«Китай был свободен от каких-либо ограничений в отношении контроля над вооружениями, потому что договоренности, о которых США и Россия условились в прошлом, не включают Китай. Мы считаем, что Китаю давно пора подняться за стол переговоров. И мы будем продолжать настаивать», — добавил постпред США.

Оценивая заявления Вуда, военный эксперт Виктор Баранец признался, что «данный человек потерял берега», поскольку не представляет, что в мире кроме США есть еще другие государства, которым Вашингтон не может диктовать условия по количеству ядерного оружия.

«С одной стороны, у России и США есть двухсторонние договоры о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), которые закачиваются в феврале 2021 года. Ровно за год мы с американцами должны проконтролировать выполнение условий договора по количеству ядерных боеголовок. Заодно мы должны обсудить вопрос пролонгации соглашения или кто-то откажется от этого. В этом суть российско-американского ядерного соглашения, — пояснил Баранец. — С другой стороны, американцы постоянно крутят хвостом. Вдруг они говорят, что они будут подписывать продление СНВ-3 при условии того, что Россия уничтожит все новейшие уникальные гиперзвуковые вооружения. Однако возникает вопрос: в СНВ-3 четко прописан класс оружия и нет одного слова о новейших российских разработках оружия».

Другим препятствием на пути подписания нового соглашения СНВ-3 или продления старого, по словам собеседника ФАН, является желание Вашингтона включить в это соглашение Пекин. По этому вопросу в Россию как раз приезжал бывший советник президента США Джон Болтон.

«Побывав в Кремле и заехав к министру обороны России, он начал уговаривать Сергея Шойгу, чтобы тот склонил Китай к присоединению к договору СНВ-3. В очень вежливой форме Джон Болтон был послан в Поднебесную со словами: «Мы не можем навязывать свою волю Китаю». Китайцы с ходу сказали Болтону, чтобы тот не ехал к ним. Это китайская позиция», — сказал военный эксперт.

Сейчас уже можно прогнозировать, что если договор СНВ-3 не будет пролонгирован дальше, то мир станет совершенно другим. По мнению Баранца, это будет выглядеть «словно бешеная лошадь, у которой разорвана упряжка, мчится к пропасти, потому что ее никто не сдерживает». С отменой соглашения Россия и США «развязывают себе руки». К тому же в мире сегодня насчитывается уже более полтора десятка государств, где активно ведутся разработки ядерного оружия.

«Есть еще одна группа государств, которые обладают ядерным оружием, но не признаются в этом публично или заявляют об его отсутствии. Допустим, это Израиль и арабские страны. В противовес есть другая группа государств, которая не отрицает наличие ядерного оружия, но тем не менее далеко посылает США, поскольку им не хочется, чтобы эти страны имели его», — сообщил военный эксперт.

Однако вся суть заключается в том, что каждое суверенное государство имеет полное право выбирать для своей обороны то оружие, которое оно считает необходимым, уверен собеседник ФАН.

«Поскольку среди государств, разрабатывающих ядерное оружие, есть противники США, то Вашингтону не хочется, чтобы они обзавелись ядерной дубиной. Речь идет об Иране и Северной Корее. Однако США закрывают глаза, что у Израиля и Пакистана есть атомная бомба. На арену выходят знаменитые американские двойные стандарты», — объяснил он.

Баранец подчеркивает, что если Москва не найдет общего языка с Вашингтоном, то этот год будет «сломом тормозов в сдерживании ядерных вооружений».

«США, преступно играя с СНВ-3, вынимают башмак из-под нового этапа гонки вооружений. Это приведет к появлению уже не 15, а 30 ядерных государств. Когда существует ядерное оружие в таких масштабах, то рано или поздно на почве любого конфликта страны могут использовать ядерное оружие против друг друга», — резюмировал военный эксперт.

Напомним, действие договора СНВ-3 заканчивается в 2021 году. После выхода США из договоров по противоракетной обороне и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) СНВ-3 остается единственным стратегическим документом в этой сфере между Москвой и Вашингтоном. Он регулирует меры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Вашингтон намерен включить в него Китай. Однако Пекин уже ответил, что не заинтересован в подобных переговорах.