Частный бизнес тратит миллионные прибыли «золотой коллекции» кино «Ленфильма». ФАН-ТВ

Легендарный «Ленфильм» находится на грани банкротства, в то время как частная компания ООО «ТВИН СП» прожигает миллионные отчисления за прокат тысячи советских фильмов, входящих в состав «золотой коллекции».

Словно пророческой для киностудии оказалась фраза профессора Преображенского из фильма «Собачье сердце»:

«Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует <...> Разруха не в клозетах, а в головах».

Фильм был снят на легендарной студии «Ленфильм», он вошел в состав «золотой коллекции» кино наряду с такими картинами как «Шерлок Холмс», «Полосатый рейс», «Чапаев», «Золушка» и др. Большую часть дохода от проката кинокартин, по парадоксальному стечению обстоятельств, получает частная компания ООО «ТВИН СП».

История началась еще в 2009 году, когда Госфильмофонд России передал права на известные советские кинокартины сомнительной фирме с уставным капиталом в восемь тысяч рублей. С тех пор ООО «ТВИН СП» обладает исключительным правом использования фильмов. Сам же «Ленфильм», находясь на грани банкротства, не получает ни рубля.

«Ситуация на «Ленфильме» не очень хорошая, отчасти — критическая. Я приступила к своей должности 7 февраля 2020 года. Я получила предприятие не совсем в хорошем состоянии. Начнем с того, что все счета студии арестованы уже более года, большое количество долгов, в первую очередь это долги перед банком ВТБ. Это порядка 2,2 млрд рублей и текущая задолженность по другим налогам. Не выплачено за свет, за газ, коммунальные услуги», — рассказала Инесса Юрченко, врио директора «Ленфильма».

Помимо этого, около 18 млн рублей составляют иски, предъявленные к «Ленфильму». В плачевном состоянии оказалась не только финансовая часть кинокомпании, но и само здание, являющееся объектом культурного наследия. Нерабочая котельная и проблемы с пожарной безопасностью, на заднем дворе — горы мусора.

В 2013 году «Ленфильм» при поддержке государства получил кредит от банка ВТБ в 1,5 млрд рублей сроком на 10 лет. На эти деньги должны были пройти модернизация студии и ремонтные работы, однако приобретенное оборудование так и не было установлено, а значит не начало себя окупать.

По словам Инессы Юрьевой, прибыль от проката «золотой коллекции» могла бы хоть как-то улучшить ситуацию. Ведь 93% доходов должны принадлежать «Ленфильму» и только 7% — оставаться в Госфильмофонде, но парадокс в том, что по факту исключительное право на использование остается у «ТВИН СП».

«Пользоваться коллекцией с 2009 года до сегодняшнего момента — это очень большой срок. Профессионалы прекрасно понимают, о каких деньгах идет речь. Я считаю, что сейчас возвращение коллекции «Ленфильму», который находится в таком тяжелом состоянии, хотя бы даст возможность вылачивать зарплату сотрудникам. Я считаю, что Ника Шишко и компания «ТВИН СП» примут правильное решение и вернут коллекцию государству», — продолжила Юрченко.

В том, что коллекция должна быть возвращена, уверен и кинорежиссер Алексей Герман-младший. Он неоднократно обращался к правительству России с призывом о помощи. В мае он посвятил «Ленфильму» свой пост в социальных сетях. По его мнению, если «золотая коллекция» не будет возвращена «Ленфильму», киностудия просто погибнет.

«Ситуация, мне кажется, очень печальная, потому что никакого четкого понимания судьбы студии сейчас нет. Причиной во многом является отсутствие прав на коллекцию, которая каким-то невероятным образом снова от студии ушла. На протяжении восьми лет шли разговоры о том, что необходимо отдать права на коллекцию, передать студии назад. «Мосфильм» пережил самые тяжелые постперестроечные годы, умудрился начать реновацию и сохранить студию, только потому, что права на коллекцию сохранялись у «Мосфильма», — уверен Алексей.

Но несмотря на то, что президент России Владимир Путин еще в 2013 году распорядился навести порядок и вернуть права на картины «Ленфильму», Госфильмофонд не торопится это делать. Более того, в 2017 году, по непонятным причинам, был продлен договор с частной компанией до 2030 года.

В ответе на наш запрос Министерство культуры РФ также отметило, что обеспокоено ситуацией с «Ленфильмом», который сейчас находится на особом контроле.

«Ленфильм» внесен в перечень системообразующих предприятий. И сегодня Минкультуры России совместно с Минэкономразвития России в еженедельном режиме осуществляют мониторинг финансово-экономического состояния киностудии. Мы примем все меры, чтоб не допустить ухудшения ситуации, а наоборот, способствовать ее нормализации. <…> В апреле текущего года Советом директоров «Ленфильма» была согласована программа финансового оздоровления киностудии, которая включает в себя поэтапный план нормализации финансово-хозяйственной деятельности общества, возрождения и дальнейшего развития «Ленфильма». Программа была представлена в Минкультуры России и сейчас дорабатывается киностудией с учетом предложений, поступивших от Минфина России и банка ВТБ», — рассказал Ольга Любимова, министр культуры России.

А вот Госфильмофонд на наш запрос так и не ответил. По словам секретаря главного киноархива, генеральный директор фонда Елена Филатова слишком занята и на проблемы, связанные с «золотой коллекцией» «Ленфильма», времени пока нет.

«Ваше письмо находится на рассмотрении у генерального директора, пока никаких указаний по поводу этого не было. Помимо вашего письма у нее еще куча-куча дел. Сегодня я постараюсь ей напомнить [Елене Филатовой. — Прим. ФАН] по поводу этого, я вам перезвоню и сразу дам ответ», — ответила секретарь генерального директора.

Пока Госфильмофонд, боясь неустоек (или по каким-то другим причинам), идет на поводу у «ТВИН СП». Компания продолжает неплохо зарабатывать на «золотой коллекции». Средний доход «ТВИН СП» от проката составляет около 500 млн рублей в год.

Гендиректором и соучредителем компании является Елена Шишко, себя она любит называть Никой. Второй учредитель — Михаил Кондаков. Спустя восемь лет после заключения договора с Госфильмофондом предприниматели открыли эко-ферму-отель ООО «Благодать» в Псковской области.

Помимо этого, у женщины есть продюсерский центр «Твин». Все это не мешает даме вести увеселительный образ жизни. Страдая от алкоголизма, она является частым пациентом специализированных московских клиник. Возможно, поэтому поговорить с нами женщина так и не смогла.