Советник главы Ростуризма назвал среднюю цену на отдых на российских курортах летом 2020

Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), советник руководителя Ростуризма, рассказал, во сколько обойдется отдых на российских курортах летом 2020 года.

Сочи и Краснодарский край готовятся к снятию ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Вице-президент АТОР Александр Курносов в недавнем интервью «Известиям» предупредил, что цены на отдых на российских курортах могут вырасти на треть. И это будет связано не с желанием «отбить упущенную прибыль», а с увеличением спроса на отечественные курорты из-за невозможности поехать на зарубежные.

«К тому же, количество гостиниц и санаториев в этом году несколько меньше, а турсезон короче. Это позволит собственникам и менеджменту этих объектов поднять цены», — сказал Курносов.

Его слова опроверг в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

«Мы рекомендуем обращаться к туроператорам, потому что как раз чартерные рейсы, которые есть, и специальные цены в гостинцах показывают, что цены [на отдых на российских курортах] не выше, а даже ниже [чем были раньше]. Если проверить бронирование авиабилетов, то мы фиксируем до 50% скидки от авиакомпаний. Самолеты не загружены, гостиницы только начинают продавать туры. И если посмотреть на динамику, сезон будет очень поэтапный, мягкий. К счастью, у нас еще бархатный сезон предстоит. И если смотреть на цены все-таки бюджетные, какие сейчас есть, то в среднем это 20-25 тысяч рублей с перелетом на человека, и есть еще более дешевые. Это Крым, Краснодарский край, но не только. В этом году для перераспределения потоков операторы, которые, увы, временно не могут отправлять туристов за рубеж, делают путешествия, например, на русскую Балтику в Калининградскую область. Есть маршруты на Байкал, который был всегда запредельно дорогой. Есть чартеры даже в Хакасию. Это в первый раз», — рассказал Дмитрий Горин.

По словам Горина, сейчас российские туристы не готовы платить за отпуск больше 25-30 тысяч рублей, и туристическая отрасль РФ это прекрасно понимает, а потому «не будет зарабатывать на временном ограничении международных путешествий».