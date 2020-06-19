Бузова показала фигуру в купальнике после изоляции

Москва, 19 июня. Популярная певица Ольга Бузова показала фигуру в купальнике после карантина. Юмористическое видео звезда опубликовала в Instagram.

Бузова решила затронуть болезненную тему и записала шутливое видео. Певица предстала перед поклонниками в черном купальнике. В ролике Бузова просит своего ухажера Давида Манукяна сделать ее фото, но так, чтобы не было «видно жира».

Однако молодой человек утверждает, что она «все равно жирная». Певица просит поднять камеру выше, чтобы визуально скрыть недостатки. Но Манукян уверяет ее, что это не помогает.

Несмотря на шутливое видео, Бузову сложно назвать располневшей. Звезда выглядит все такой же стройной, как и до изоляции.

«На сколько поправились за время карантина?» — спросила певица.

Пользователи пожаловались, что за проведенное дома время набрали вес. Кроме того, подписчики отметили, что Бузова не только не потолстела, но скорее даже похудела. Комментаторы обратили внимание на торчащие ребра и ключицы.

«Жирная? У самой ребра торчат», — отметил nar_25_dmi.

Ранее модель Оксана Самойлова показала фигуру в бикини спустя четыре месяца после родов. Инстадива призналась, что не собирается худеть. Она рассказала, что всеми силами старается не похудеть снова. По ее словам, чтобы поддерживать вес, ей нужно «есть за троих и прирасти к дивану», чем она и занималась в период карантина. В комментариях отметилась и Ольга Бузова. Звезда назвала не толстеющую Самойлову «ведьмой».