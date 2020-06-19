NYT ищет «русский след» в Ливии из-за отсутствия реальных фактов против социолога Шугалея

Американское издание The New York Times попыталось обвинить российских социологов в том, чего они не делали, подтвердив причастность спецслужб США к похищению, насильственному «аресту» и последующему заточению Максима Шугалея и Самера Суэйфана в частную тюрьму «Митига».

Накануне, 18 июня 2020 года, NYT опубликовал статью «Как двое русских оказались вовлечены в ливийскую войну — теперь в кино», авторы которой попытались выдать собственный сценарий произошедшего в Ливии преступления в отношении двух граждан РФ. Вместо доказательной базы в тексте содержатся ничем не подкрепленные данные и ссылки на никому не известные источники.

При этом, американское издание недвусмысленно заявляет, что российские ученые, отправившиеся в Ливию для социологического исследования, совершили преступление и получили за него наказание. Однако в чем провинились Шугалей и Суэйфан — неизвестно, как и то, на каких основаниях журналисты пришли к такому выводу. Никакой реальной аргументации против группы социологов в материале представлено не было.

Почему западная пресса продолжает информационную кампанию о якобы имевшем место быть вмешательстве россиян в ливийские выборы. Что на самом деле происходило в стране в момент их приезда, рассказывает Федеральное агентство новостей.

Отсутствие реального обвинения

Статья The New York Times начинается со слов о том, что Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану вменяют политическое вмешательство во внутриливийские дела, поэтому они более 13 месяцев содержатся в тюрьме. Вероятно, наши американские коллеги не в курсе, что двое граждан РФ незаконно находятся в частном «изоляторе» Правительства национального согласия (ПНС), чей срок легитимности по Схиратским соглашениям давно истек.

Дело в том, что за весь период заточения, который длится свыше года, им было, действительно, предъявлено множество разнообразных, но несвязанных между собой обвинений. Все они озвучивались в СМИ, но официального постановления об аресте и мере пресечения так и не появилось. Таким образом, двух иностранцев незаконно удерживают на территории североафриканского государства.

За это время триполитанские власти неоднократно пытались оправдать собственное нарушение международного законодательства с помощью информационных вбросов. Якобы в «деле» россиян появились новые «улики». В действительности же, никаких процессуальных действий в отношении наших соотечественников не проводится. Их держат в плену. Ливийская прокуратура до сих пор не передала в суд информацию о россиянах, которых похитили боевики, интегрированные в силовые структуры ПНС.

Чем дольше пленники остаются в ливийских застенках, тем больше сфабрикованных данных об их незаконной деятельности появляется в СМИ. Однако голословные обвинения со стороны ПНС, распространяемые на страницах в социальных сетях и в прессе не объясняют, почему представители Триполи более года препятствуют возвращению двух граждан РФ домой.

Какие преступления США пытаются приписать социологам и почему у них не получается

Далее американские журналисты пишут, что в «Митиге» Шугалей и Суэйфан оказались из-за нарушения визового режима. Во-первых, с документами социологов все в порядке. В конце прошлого месяца, 30 мая 2020 года, телеканал Libya 24 опубликовал снимки заграничных паспортов российских ученых. На фотографиях отчетливо видны проштампованные в ливийском посольстве визы, разрешающие свободно переходить границу африканского государства как на въезде, так и на выезде.

Во-вторых, если бы даже это действительно имело место быть, просроченные визы не предусматривают лишения свободы на территории иностранного государства, запрет на общение с родными, близкими и даже адвокатом. Подобные нарушения санкционируются депортацией на родину, а также запретом либо ограничением на въезд в страну, закон которой был нарушен.

Также NYT транслирует распространенное ПНС в СМИ заявление, якобы социологи вмешивались в выборы. Только вот никакого голосования в Ливии не было, тем более, никто не выбирал президента в разгар междоусобных войн ПНС. Вероятно, именно поэтому американские журналисты оговорились, что россияне не вмешивались, но информация с конфискованных у них ноутбуков указывает на то, что они готовились к этому. Вопросом остается лишь то, как можно подготовиться к тому, чего даже нет в планах?

И представители западной прессы попытались на него ответить, но у них не получилось. Вместо этого они занимаются передергиванием фактов.

Как США и ПНС превратили встречу с публичным деятелем в госпереворот и попытку саботажа

Авторы NYT пишут, что изъятые с ПК Шугалея и Суэйфана данные свидетельствуют не только о вмешательстве в выборы, которых не было, но и о координации возвращения сына последнего ливийского лидера Муаммара Каддафи к власти. Сделано это для того, чтобы оправдать безосновательное обвинение социологов во встрече с Сейфом аль-Исламом Каддафи, которое выдвигает ПНС. Фамилия Каддафи, которая до сих пор является жупелом для западного мира, используется с расчетом на негативную реакцию со стороны европейских стран и жителей США.

При этом, важно понимать, что Сейф аль-Ислам Каддафи — персона публичная. В Сети можно легко найти множество его интервью с различными представителями СМИ, в том числе западными. Однако их почему-то никто не обвиняет в попытке вмешательства и не заточает в ливийскую тюрьму за встречу с сыном последнего легитимного лидера североафриканского государства. Такие жесткие меры были приняты исключительно в адрес Шугалея и Суэйфана. Почему — вопрос, оставшийся без ответа редакции The New York Times.

Социологическое исследование, которое ученые официально проводили, предусматривает сбор информации и общение с людьми, придерживающихся полярных взглядов. Это необходимо для того, чтобы анализ ситуации оставался непредвзятым. Только в случае разбора широкого спектра мнений и обстоятельств, результат аналитически-мониторинговой работы даст справедливую оценку происходящего. В связи с этим очевидно, что встреча с сыном Каддафи входила в круг первостепенных задач социологов.

Интересной деталью в этой истории является и то, что никаких файлов с компьютеров социологов, на которые активно ссылаются американские журналисты, не было представлено в качестве реального доказательства тезисам статьи. Содержание документов, якобы изъятых из личных ноутбуков Шугалея и Суэйфана, никто не раскрывает. Американцы голословно утверждают, что эти данные существуют и что-то доказывают, но мы их не видим.

Что такое «тайная полиция Турции» и почему NYT о ней пишет

В ночь с 7 на 8 июня 2020 года в арабском сегменте СМИ появились сообщения, что борт премьер-министра ПНС вылетел в Турцию. Местные журналисты и пользователи социальных сетей писали, что Саррадж отправился в Стамбул, взяв с собой узников «Митиги»: Шугалея и Суэйфана. Некоторые из них предполагали, что россиян вернут на родину. Но этого не произошло.

В других открытых источниках говорилось, что поездка носила консультативный характер. Самолет, на котором Саррадж прибыл в Турцию, простоял в Стамбуле всю ночь. Утром он развернулся и отправился обратно в Триполи. По версии NYT, арабские и российские СМИ сообщили, что двух пленников ПНС доставили в Турцию «для допроса в тайной полиции».

Любопытно, что именно «тайная полиция» США, более известная читателю под названием американские спецслужбы, дали наводку триполитанским бандформированиям на изучающих ситуацию в Ливии российских ученых. Подробно прочитать об этом можно в статье ФАН «Зачем американской разведке российские социологи». Еще тогда возник вопрос о сотрудничестве американской разведки с бандформированиями ПНС, в рядах которых состоят выходцы из экстремистских и радикально-исламистских группировок, а также члены ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (террористические организации, запрещены в РФ).

Вчера же NYT повторно подтвердил причастность США к похищению двух российских граждан. В статье говорится, что Триполи опровергает перевод россиян из «Митиги» и визит Сарраджа с ними в Стамбул. Однако ссылаются журналисты на никому неизвестного боевика бандформирования RADA. Эта группировка контролирует частную тюрьму, куда после похищения заточили Шугалея и Суэйфана. Абд аль-Рауф Карра — главарь этого вооруженного формирования. Он работает с сирийскими террористами, которых Турция перебрасывает в Триполи. Член «Аль-Каиды» и военный преступник Карра фигурирует в докладах рабочей группы ООН, где его обвиняют в применении пыток к заключенным.

NYT пишет, что в «Митиге» безопасно, ссылаясь на слова контролирующего тюрьму боевика

Сотрудники NYT каким-то образом связались с одним из боевиков RADA по имени Ахмад ибн Салем, чьи слова впоследствии были выданы за официальное опровержение информации о переводе россиян из «Митиги» со стороны триполитанских властей. Помимо прочего, он заявил, что в изоляторах ПНС не практикуют пытки и заключенные содержатся в безопасных для жизни условиях.

Член группировки RADA, которая руководит частным «изолятором» ПНС, сообщил американским журналистам, что узники «Митиги» пекут хлеб и играют в футбол. Он даже предоставил NYT фотографию, на которой неизвестные люди находятся на кухне какого-то помещения, похожего на хлебобулочное производство. На основании этого снимка авторы материала утверждают, что заключенные носят «аккуратную и чистую» форму и живут в приемлемых условиях.

Вероятно, многочисленные доклады Организации Объединенных Наций, в которых раскрываются подробности, какие именно средневековые пытки практикуют в частных ливийских тюрьмах, не являются аргументом для представителей американской прессы. Однако, помимо ООН, об ужасах, которые происходят за стенами «Митиги», свидетельствуют и другие факты, например, рассказы выживших заключенных.

Ранее ФАН публиковал серию материалов с комментариями узников «Митиги». В начале мая 2020 года Раджаб Макрахи, которому удалось выбраться живым из плена боевиков, подал иск в Африканский суд по правам человека против «министра внутренних дел» ПНС Фатхи Башаги. Он рассказал, что во время одного из визитов глава «МВД» ПНС выдавил ему глаз ложкой. Макрахи надеялся поговорить с Башагой и рассказать, что боевики похищают безвинных людей ради выкупа. Он рассчитывал на спасение, но потерял глаз.

Также несколько лет в «Митиге» удерживались российские моряки. Сергей Самойлов пробыл в заточении более 37 месяцев, в момент похищения социологов он еще находился в тюрьме. По его словам, боевики жестоко избивали заключенных, ежедневно придумывая новые изощренные издевательства. В одной камере находятся десятки людей, из-за чего приходилось ждать очереди, чтобы просто посидеть на полу. Показательным является и единственный снимок Шугалея и Суэйфана после первых четырех месяцев в «Митиге». Уже тогда физическое состояние социологов заметно усугубилось, как они выглядят спустя 13 месяцев издевательств и пыток — неизвестно.

Фонд защиты национальных ценностей, фильм «Шугалей» и попытки США приписать РФ военную поддержку Хафтара

Американцы используют обвинительную риторику в отношении РФ и похищенных в Ливии социологов, хотя не приводят ни единого конкретного факта, который мог бы хоть сколько-нибудь дискредитировать честь и достоинство страны и ее граждан, оказавшихся в беде на территории чужой страны. Вместо этого они добавляют к названию Фонда защиты национальных ценностей, который отправил социологов в экспедицию, слово «загадочный». Пишут, что ФЗНЦ спонсировал художественный фильм «Шугалей» в рамках кампании по освобождению россиян в таком тоне, будто бы в этом есть что-то зазорное.

Глава фонда Александр Малькевич никогда не скрывал свою позицию относительно инцидента с похищением своих коллег. Он участвовал в одиночных пикетах возле посольства Ливии в Москве, давал многочисленные интервью об этой трагедии. Малькевич уже более года открыто привлекает внимание общественности к судьбе россиян, которых дома ждут семьи и маленькие дети. Фонд, действительно, спонсировал боевик «Шугалей», сценарий которого написан по реальным событиям. Эта кинокартина показывает не только героизм российских ученых, но и раскрывает истинную обстановку в Ливии, где власть захватили бандиты и террористы.

Американские журналисты отказываются называть вещи своими именами и пишут, что похищенных россиян пытались использовать в качестве гаранта переговоров с Москвой, которая якобы поддерживает Восток Ливии. Однако, существует запись разговора председателя Высшего Государственного совета ПНС Халеда аль-Мишри с сотрудником ФЗНЦ. Представитель Триполи совершенно открыто требует военной поддержки РФ в обмен на жизнь социологов. Подобным действиям в русском языке существует четкое определение — шантаж.

Кремль занимает нейтральную позицию касательно внутриливийского кризиса и неоднократно предпринимал усилия для урегулирования обстановки в стране. Свидетельством тому является то, что именно на московской площадке впервые произошли переговоры при участии фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара и главы Правительства национального согласия Файеза Сарраджа. Именно Россия выступила с миротворческими инициативами, относительно конфликта, чего нельзя сказать о западных странах.

США неоднократно меняли собственный политический вектор в Ливии. С одной стороны, президент Дональд Трамп инициировал переговоры с Хафтаром после обстрела триполитанских группировок, с другой — американские лоббистские компании занимались медиараскруткой членов Правительства национального согласия. Все вышеперечисленные факты являются прямым ответом на вопрос, почему сотрудники The New York Times выворачивают информацию так, будто бы нашли в Ливии «российский след».

Зачем американцы в принципе его «ищут», тоже понятно, это типично для американской прессы. Антироссийская риторика — следствие отсутствия реальных доказательств озвучиваемой информации. Запад эскалируют и без того неспокойную обстановку в североафриканском государстве, так привычно рассматривает страны третьего мира в качестве площадки для неравноправной отработки собственных интересов. Информационная кампания против РФ в этом контексте не более, чем отвлекающий маневр.

1 Организация запрещена на территории РФ.