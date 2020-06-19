Собчак отфотошопила себя до неузнаваемости и подколола подруг

Москва, 19 июня. Телеведущая и блогер Ксения Собчак показала поклонникам, как может до неузнаваемости измениться при помощи фотошопа. Заодно звезда подколола подруг, которые злоупотребляют ретушью своих снимков.

Фото «до» и «после» обработки в специальной программе Собчак опубликовала в социальной сети Instagram.

«А вы еще обижаетесь, если я с кем-то из вас, подружки, не здороваюсь при встрече. Как нам узнать-то друг друга?» — написала она в посте.

Многие из подписчиков Собчак разделили ее мнение и заметили, что повальное увлечение фильтрами, масками и программами для обработки фото отрывает людей от реальности.

«Никогда не пользуюсь фотошопом, мне кажется, это развивает огромные комплексы», — призналась пользователь под ником mother.of.flower.

Некоторые комментаторы стали гадать, к кому Собчак обратилась в своей публикации.

«Это адресовано Яне Ру?» — поинтересовалась anna.ogie, очевидно, намекая на продюсера Яну Рудковскую.

«Думаю, ответочка [Тине] Канделаки», — возразила ей olgaruslanovna92.

«Скорее всего, это адресовано Вике Б. У нее на днях маска в эфире слетела», — добавила redvine753, явно имея в виду телеведущую Викторию Боню.

Напомним, что между Собчак и Канделаки недавно разгорелся конфликт. Супруга режиссера Константина Богомолова стала участницей шоу Comment Out, известного своими провокационными заданиями для гостей. В рамках одного из них Собчак высказалась о весе Канделаки. Та не оставила комментарий без ответа и назвала колкости журналистки «обыкновенным фашизмом».