Журналист Кучер: Общество видит в Ефремове очередного привилегированного мажора

Москва, 19 июля. Общество видит в Михаиле Ефремове обычного привилегированного мажора, которому все сходит с рук, это беспокоит людей, поэтому попытки оправдывать его, видеть в деле актера политику и приплетать его оппозиционность ни к чему не приведут, считает журналист Станислав Кучер.

На фоне этого намечающегося тренда на нетерпимость к нарушителям, каждая новая попытка «друзей Миши» оправдать или выгородить его только вредит, пишет Nation News. Адвокаты Ефремова решили пойти по другому пути — записать видеообращение с извинениями и откупиться от родственников погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова деньгами.

Однако его семья извинения артиста не приняла. После этого адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что близкие Захарова якобы хотят получить больше денег, чем им готова дать семья «не олигарха» Ефремова. Очевидно, и для Пашаева, и для других представителей бомонда стало удивительным, что родственники погибшего не приравнивают к деньгам жизнь своего близкого.

Пашаев попытался выйти из положения и не нашел ничего лучше, как соврать, заявив, что семья Захарова якобы готова «вопрос обсудить». При этом юрист не учел, что ложь, которую очень легко разоблачить, сыграет против Ефремова.