Вашингтон, 19 июня. США грозят ОАЭ санкциями, если государство нарушит акт Цезаря и поддержит правительство лидера Сирии Башара Асада. Об этом в Twitter сообщает Halab Today TV.

«Спецпосланник США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон рассматривает возможность применить санкции против ОАЭ в случае нарушения ими комплекса санкционных мер против Сирии, известного как акт Цезаря, и оказания экономической помощи действующему сирийскому правительству», — говорится в сообщении.

По словам Джеффри, в ОАЭ знают, что США категорически против каких-либо дипломатических действий, направленных в сторону правительства Сирии. Представитель Штатов заявил, что Вашингтон дал ясно понять Абу-Даби: восстановление дипломатических отношений с Дамаском в данный момент — это плохая идея, которая противоречит резолюции №2254 ООН.

المبعوث الأمريكي الخاص بالملف السوري جيمس جيفري يهدد دولة الإمارات العربية المتحدة بعقوبات اقتصادية ضدها في حال انتهكت معايير قانون قيصر فيما يتعلق بدعمها للنظام.

جيفري: الإمارات تعلم أننا نعارض بشكل مطلق اتخاذ دول خطوات دبلوماسية تجاه سوريا. — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) June 19, 2020

Акт Цезаря грозит Сирии серьезными проблемами, поскольку его санкции масштабны — затрагивают практически все сферы экономики и жизни государства. Вместе с тем они распространяются не только на сирийские, но и на любые иностранные компании или физлиц, сотрудничающих с сирийским правительством.

Рестрикции США могут оказать крайне негативное воздействие на экономику Сирии, которая итак в значительной мере пострадала из-за войны, но наибольший удар они нанесут сирийским гражданам. Хотя, как ни парадоксально, они якобы направлены на их защиту. Таким образом, принятием новых ограничений Вашингтон фактически совершает преступление против сирийского народа. Ранее за это Вашингтон раскритиковал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Накануне жители Хомса вышли на митинг, чтобы показать свое недовольство излюбленной американской политикой давления. Сирийцы осудили агрессию в адрес своей страны, экономическую войну и несправедливую блокаду.

Несмотря на действия США, Асад не сдается. Он успешно восстанавливает экономику Сирии, возрождая и наращивая в стране промышленное производство. Вместе с тем контролирует в государстве рост цен. По словам замминистра внутренней торговли и защиты прав потребителей Джамаля Шаиба, цены на основные продукты питания в Сирии, отпускаемые по электронной карте, не повышались с момента их фиксации.

Кроме того, сирийский лидер развивает международное сотрудничество с союзниками — Россией и Ираном, которые, как и САР, тоже попадают под удар «акта Цезаря».

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что сирийский лидер имеет очень сильную политическую позицию, благодаря которой происходит не только развитие страны, но и ее отход от западного влияния.