Шедевры Малевича и Тышлера пропали, несмотря на приговор Выборгского суда

Санкт-Петербург, 19 июня. В Выборгском районном суде завершилось дело о краже коллекции картин и литографий аукционной стоимостью 250 млн рублей, принадлежащих известному художественному переводчику, гражданке Финляндии Айле Кукконен. Среди похищенного — шедевры Малевича, Тышлера и Кандаурова.

Еще в 2007 году хозяйка коллекции привезла ее в Санкт-Петербург для оценки экспертами Эрмитажа. После экспертизы полотна планировал приобрести «Лукойл», собиравший коллекцию живописи с конца 90-х годов. Ситуация поменялась, когда Кукконен передала картины для оценки Татьяне Гулыниной, назвавшейся знатоком и антрепренером живописи. После этого картины бесследно исчезли, и появилось уголовное дело, лежавшее 10 лет на пыльной полке, пока вор находился в розыске.

В 2018 году полиция нашла и отправила Гулынину под стражу. Суд назначил ей 3,5 года колонии и взыскал 7,5 миллиона рублей в качестве возмещения стоимости утраченной художественной коллекции. Сегодня приговор вступил в силу.

Вопрос цены похищенного для следствия закрыт, в деле есть заключение эксперта о стоимости. Однако он остается открытым для потерпевшей. Искусствовед Наталья С., 10 лет назад фигурировавшая в этом деле в качестве подозреваемой, а затем — в качестве свидетеля, рассказывала следствию о намерении Кукконен продать лишь одну картину «Поклонение волхвов» Шарля Антуана Куапеля за полмиллиона евро.

В Петербурге большая часть галеристов и специалистов по живописи находится в Центральном районе. Около десятка — на улице Маяковского. Корреспонденту ФАН удалось поговорить с парой из них и узнать, что цена похищенного может быть как восемь миллионов рублей, так и четверть миллиарда. Зависит все от эрудированности специалиста в вопросах истории живописи и от используемого им источника для поиска объектов экспертного сравнения. Можно сравнивать с интернет-барахолкой, а можно — по каталогам Sotheby`s. По словам собеседников, поиск картин стал бы проще, если бы они были застрахованы. У страховщиков таких специфических объектов обширный арсенал методов поиска, и они не ограничены территорией одной страны.