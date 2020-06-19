Депутат Водолацкий назвал главную проблему продления санкций ЕС против России

Европейский союз в упор не хочет видеть тот факт, что Украина отказывается выполнять Минские соглашения и вновь делает Россию виноватой. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Продление санкций

Лидеры стран Европейского союза продлили действующие до 31 июля 2020 года экономические санкции против России еще на шесть месяцев. Такое решение главы государств ЕС приняли после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон сообщили остальным участникам о процессе реализации Минских соглашений.

«Как известно, ограничительные меры в отношении России привязаны к реализации Минских соглашений. Лидеры пришли к выводу, что существенного прогресса в этом процессе нет, в связи с чем и решено продлить санкции», — сообщил источник ТАСС.

Двойные стандарты

Как отметил Виктор Водолацкий, Россия неоднократно информировала членов Европейского союза, включая Францию и Германию, о том, что в рамках Минских соглашений и «нормандской четверки» не был выполнен ни один пункт. При этом президент Украины Владимир Зеленский и его команда неоднократно заявляли о том, что они не будут выполнять Минские соглашения в той редакции, в которой они существуют.

«В течение нескольких месяцев эта информация везде проходила. И когда Европейский союз принимает решение о продлении антироссийских санкций, то они, возможно, не могут правильно перевести текст. Россию опять сделали крайней. Это двойные стандарты, которые сегодня превалируют в Европейском союзе», — пояснил депутат.

По мнению политика, и Макрон, и Меркель должны были предоставить правдивую информацию о том, что украинские власти отказываются выполнять Минские соглашения. Но этого так и не было сделано.

«Глупо обвинять Россию в том, чего она никогда не делала. Что бы российская сторона не предпринимала для урегулирования ситуации на территории Донбасса, наши предложения всегда будут сталкиваться с отторжением и отчуждением. Дело в том, что Евросоюз уже заранее четко работает по сформированному в стенах Госдепа плану. Евросоюз не самостоятельная сегодня политическая фигура. Больший ущерб от санкций получат предприниматели Европейского союза», — заключил Виктор Водолацкий.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.