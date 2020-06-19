Астрологи рассказали, кому чаще всего разбивают сердца

Москва, 19 июня. Астрологи говорят, что каждый человек достоин любви. Но, чтобы встретить вторую половинку, нужно пройти большой путь.

Специалисты добавляют, что есть четыре знака зодиака, представителям которых чаще разбивают сердца. Среди них ранимые Раки. Они настолько впечатлительны, что постоянно путают влюбленность с настоящей любовью.

Раки могут даже из-за несерьезных отношений долго печалиться. Другой непростой знак — Дева. Они не всегда готовы к спокойному диалогу с партнером, им важно показать свою значимость. Дев часто бросают из-за странного поведения.

У «разбитого корыта» могут оказаться и Стрельцы, которым важно внимание других людей. Даже имея пару, Стрельцы хотят комплиментов от представителей противоположного пола. Такой ветрености не выдержит ни один нормальный человек.

В списке не самых удачливых в любви Рыбы. Они наивны и доверчивы, привыкли следовать за своим партнером по пятам.

Рыбами можно манипулировать и играть. Но такое простодушие может наскучить их возлюбленным, и люди этого знака останутся одни. Астрологи советуют всем знакам строить гармоничные отношения с партнером.