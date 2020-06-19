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Главные новости 19 июня

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Главные новости 19 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 19 июня.

При этом гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет будет произведен автоматически. Российские пенсионеры с 1 августа получат доплаты к пенсии.

Актер с 1984 года работал в театре «Сфера». Скончался заслуженный артист России Стоноженко.

Известный адвокат Леонид Ольшанский рассказал, не слишком ли мягок домашний арест в ситуации с Ефремовым. Юрист рассказал, может ли Ефремов пить алкоголь под домашним арестом.

Британская газета The Independent сравнила происходящее в Белоруссии с ситуацией на Украине в 2014 году. В Британии предрекли Белоруссии «бархатную революцию».

Тело пожилого мужчины нашел его сын на лестнице жилого дома в Москве. Опубликована предсмертная записка известного философа Науменко.

Происшествие случилось в населенном пункте Усть-Сарапулка. Четыре человека сгорели в частном доме в Удмуртии.

В Сумской области Украины недалеко от границы с РФ неизвестные вывесили на пограничном столбе российский флаг. Флаг России появился на украинском пограничном столбе под Сумами.

В машине находились тела 39-летнего мужчины и 47-летней женщины, совместно проживавших в станице Обливская. Автомобиль с мертвыми супругами обнаружен в озере в Ростовской области.

Анна Мария Ефремова может стать официальным опекуном Ксении Качалиной, испытывающей проблемы со здоровьем. Дочь Ефремова намерена стать опекуном сильно пьющей матери.

Foreign Affairs опубликовал статью экс-представителя Госдепа США Виктории Нуланд «Прижать Путина» о планах влияния на Россию. Нуланд предложила «печеньки для России».

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