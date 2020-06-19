Масштабный сбой произошел в работе «Билайн» по всей России

Москва, 19 июня. Масштабный сбой зафиксирован в работе «Билайн» по всей России. Пользователи жалуются, что остались без доступа к домашнему Интернету. Сообщения о проблемах стали появляться в сети микроблогов Twitter.

Юзеров возмутила и работа службы техподдержки, которая, по их мнению, не реагировала на обращения оперативно.

«У меня два часа не работает инет от слова совсем, у вас «ВКонтакте» уже миллион комментариев без ответов, половина России у вас сейчас без инета, а главное без какой либо информации (орф. и пунктуация автора сохранены. — Прим. ФАН)», — возмутился @youdadisdead. «Билайн, давайте у вас либо Интернет будет нормально работать, либо техподдержка начнет трубки брать», — написала @jamesporn_hey.

Информация о сбое появилась и на сайте Downdetector. Cогласно приведенным данным, чаще всего на проблемы с подключением сообщали абоненты в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Хабаровске, Омске, Томске, Владивостоке, Кемерово и Москве.

Как отмечает телеканал 360, в «Билайне» подтвердили информацию о сбое. По словам представителей компании, причиной стал «обрыв магистральных каналов передачи данных вследствие действий третьих лиц». Сейчас над устранением проблемы работают специалисты.

