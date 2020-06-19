Россия и Белоруссия заключили соглашение о взаимном признании виз

Минск, 19 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей подписали двустороннее соглашение между странами о взаимном признании виз.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. Главы государств выразили «удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением».

В декабре 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении соглашения. Согласно документу граждане третьих стран, имеющие российскую визу, могут посещать Белоруссию, и наоборот. Нововведения также предусматривают свободное пересечение российско-белорусской границы обладателями визы. При этом за каждой из сторон соглашения остается право отказать таким лицам, либо сократить срок пребывания в стране.

Подписание самого соглашения планировалось на следующий день, 13 декабря 2018 года, и должно было состояться во время заседания Совета министров Союзного государства. В итоге процедура была отложена из-за того, что в Белоруссии не были завершены необходимые внутренние шаги.