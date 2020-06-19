Набиуллина объяснила резкое снижение ключевой ставки Банком России

Москва, 19 июня. Центральный банк России снизил ключевую ставку, исходя из развития ситуации в экономике и на финансовых рынках в течение последних полутора месяцев. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Банк России в пятницу впервые за пять лет резко снизил ключевую ставку — на один процентный пункт до 4,5% годовых. Таким образом был обновлен исторический минимум.

Набиуллина подчеркнула, что такое решение было ожидаемо и финансовым рынком, и аналитиками.

«Один процентный пункт — это гораздо больше, чем те шаги, которые мы делали в последние несколько лет», — сказала она.

Глава ЦБ РФ объяснила такое решение. По ее словам, ситуация в экономике развивается таким образом, что дезинфляционный эффект будет куда более сильным, чем предполагали еще в апреле. Дело и в постепенном снятии ограничительных мер, и в максимальном сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Кроме того, исчерпано действие краткосрочных проинфляционных факторов, которые учитывались на заседании Банком России в апреле. В мае инфляция существенно замедлилась, текущий рост цен около или даже ниже 4%, снизились и инфляционные ожидания.

Также в мае и июне стали смягчаться денежно-кредитные условия после того, как в марте и апреле были ужесточены. Нормализовалась ситуация на рынках, уменьшилась волатильность, цены на нефть вернулись к уровню 40 долларов за баррель, сократились премии за риск, перечислила Набиуллина.

«На следующих заседаниях мы будем оценивать, насколько целесообразно дальнейшее снижение ключевой ставки», — заключила она.

Ранее председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенев в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, что решение Центробанка снизить ключевую ставку до 4,5% продиктовано потребностью не просто восстановить объемы экономики России, но и выйти на качественно иные темпы роста. Он не исключил, что до конца года ключевая ставка понизится еще на 0,25%-0,5%.