Депутат Гутенев объяснил резкое снижение ставки ЦБ

Москва, 19 июня. Решение Центробанка снизить ключевую ставку до 4,5% продиктовано потребностью не просто восстановить объемы экономики России, но и выйти на качественно иные темпы роста, заявил председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенев в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Стоимость заемных денег неоправданно высока, банки демонстрируют сверхприбыль: только в прошлом году Сбербанк показал триллион рублей прибыли. И даже с учетом так называемых попыток лишить банки незаконных доходов в части банковского роуминга (убрать комиссию за переводы), сейчас мы сталкиваемся с тем, что банки в завуалированной форме сохраняют свою позицию, вводя платные услуги и ограничивая объемы переводов», — отметил депутат.

По мнению парламентария, снижение ключевой ставки поможет бизнесу активнее включиться в развитие экономики и сохранить внутри страны потенциально инновационные продукты. Гутенев подчеркнул, что речь идет о возможности реализации венчурных инновационных проектов. В России масса молодых ученых выходит с идеями, предпроизводственный процесс хороший, но потом эти специалисты уезжают в Штаты, Германию, Швейцарию, исходя при этом из формальных показателей – стоимость заемных денег, возможность привлечения инвесторов, объяснил он.

«Вот такое интеллектуальное донорство – очень плохая история. Снижение учетной ставки ЦБ симметрично приводит к снижению процентной ставки коммерческих банков, которые в том числе кредитуют реальный сектор. Это поможет удержать в периметре страны потенциально инновационные проекты», — добавил глава комитета Госдумы.

Гутенев охарактеризовал снижение процентной ставки ЦБ как несколько запоздалую, но правильную реакцию, которую можно наблюдать в аналогичных зарубежных структурах, отвечающих за кредитно-денежную политику.

«Консервативная политика была всегда отличительной чертой ЦБ, но в данном случае реакция бизнеса была бы более позитивной, если бы на предыдущих советах директоров ЦБ действовал бы без пауз и более решительно», — отметил эксперт.

Гутенев не исключил, что до конца года ключевая ставка понизится еще на 0,25%-0,5%. Парламентарий также подчеркнул, что подобные изменения в стратегической политике ЦБ связаны с высокими ожиданиями руководства РФ и активной деятельностью правительства под руководством Михаила Мишустина.

«Правительство Мишустина задает некий темп, которому должны соответствовать не только ведомства, подчиняющиеся правительству, но и автономные, но значимые для страны структуры, такие как ЦБ», — считает депутат.

Гутенев подытожил, что Мишустин смог за короткий срок мобилизовать команду и сильно изменить стилистику работы правительства, и ЦБ сейчас вынужден компенсировать свое запаздывание. В регуляторе понимают, что по темпам не успевают и с шага переходят на бег, заключил депутат.