Ресторан в ореховой роще открыла семейная пара в Италии. ФАН-ТВ

Тоди, 19 июня. Супруги Валерио и Сильвия Андрей из Италии открыли ресторан в ореховой роще. Он находится в окрестностях города Тоди. Столики расположены на деревьях, посетители поднимаются к ним по лестнице. Заказы гости ресторана делают по рации, а принимают поднос с едой по канатной системе без общения напрямую с официантами.

Идея такого ресторана у семьи появилась давно. Дополнительным толчком послужили ограничения, связанные с распространением коронавируса.

«Здесь отсутствуют стены, поэтому это другой опыт не только касаемо еды, которая, мы надеемся, нравится нашим посетителям. 75% блюд мы делаем самостоятельно. Все пять чувств задействованы: обоняние — потому что вы чувствуете запах ореховых растений, осязание — потому что вы можете трогать листья деревьев, слух — потому что вы можете слышать, как кудахчут курицы. Это неповторимый опыт», — рассказывает владелец ресторана Валерио Андрей.

У ресторана появились и постоянные посетители. Регулярно сюда приходят Стелла Бронвассер и Марк ван дер Арт. Гости необычной обстановкой довольны.