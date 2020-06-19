В Сбербанке объяснили введение комиссии за переводы через банкоматы

Москва, 19 июня. Комиссия на денежные переводы через банкоматы Сбербанка затронет только на 1% от всех операций. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Ранее стало известно, что Сбербанк отменил возможность осуществлять бесплатные денежные переводы через банкоматы. Теперь за перечисление любой суммы необходимо платить 1%.

В Сбербанке отметили, что большая часть денежных переводов осуществляется с помощью мобильного банка или СМС-сервиса, для них сохраняется лимит в размере 50 тысяч рублей в месяц.

«Этот ежемесячный лимит удовлетворяет потребности почти 90% клиентов Сбербанка», — пояснили в пресс-службе.

Представители Сбербанка также добавили, что клиенты могут увеличить лимит оформив платную подписку. Месячная подписка стоимостью 99 рублей позволяет осуществлять переводы на общую сумму до 100 тысяч рублей, а за 134 рубля клиент может приобрести безлимит на переводы.