Путин рассказал, что чувствует себя комфортно среди граждан

Москва, 19 июня. Президент РФ Владимир Путин сказал, что чувствует себя комфортно в среде рядовых людей, поскольку сам из простой семьи.

«Знаете, я чувствую себя в среде рядовых людей очень комфортно. Это в известной степени моя среда, потому что я из очень простой рабочей семьи», — пояснил он в интервью, фрагмент которого был показан на телеканале «Россия-1».

Ранее Путин рассказывал, что его дед был поваром, а отец работал мастером на вагоностроительном заводе имени Егорова в Ленинграде. Оба мужчины, по его словам, «были вдвойне довольны своей жизнью и гордились тем, чем они занимаются».

Мать российского лидера, Мария Ивановна Шеломова, трудилась разнорабочей, дворником.

В 1941 году отец будущего главы РФ, Владимир Спиридонович, был призван в Красную армию, служил в истребительном батальоне НКВД, а затем — в 330-м стрелковом полку 86-й дивизии Красной армии. Был тяжело ранен в ноябре 1941 года. Мать пережила блокаду Ленинграда.