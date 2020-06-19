Мясников объяснил, какая головная боль опасна

Москва, 19 июня. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какая головная боль служит сигналом для незамедлительного обращения к специалисту.

«Какая головная боль опасна? Сильная, от которой вы просыпаетесь ночью, та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов», — объяснил медик.

По его словам, беспокоиться стоит только тогда, когда после приступов боли появляются проблемы со зрением, немеют конечности, провисает носогубная складка. Обратить внимание на состояние здоровья необходимо, если боли усиливаются при смене положения тела или при кашле, добавил Мясников. Он пояснил, что это может быть свидетельством повышенного внутричерепного давления в результате опухоли, кровоизлияния или расслоения аневризмы.

В остальных случаях головная боль, по его словам, не опасна, проявляется в той или иной мере у всех. Она может быть последствием недостатка сна, усталости, неправильного положения головы.

Мясников ранее дал несколько рекомендаций, которые помогут отличить хорошего медика от плохого. По его словам, уровень квалификации врача должен вызывать вопросы, если тот объясняет все проблемы со здоровьем наличием паразитов, лечит гипертонию курсами внутримышечных инъекций или капельниц, назначает антибиотики при температуре менее 38 градусов, ознобе, чихании и ломоте в теле.