Путин оценил потери России в борьбе с коронавирусом

Москва, 19 июня. Россия выходит из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями, заявил президент РФ Владимир Путин. При этом глава государства подчеркнул, что проблемы еще остаются, и достаточно.

«Не все и не везде так хорошо, как того бы хотелось. Люди подчас сталкиваются с проблемами, которые не могут быстро и эффективно решать», — сказал он на встрече с представителями бизнеса, столкнувшегося с последствиями пандемии.

Самое главное, по словам Путина то, что ситуация с коронавирусом «нас всех объединила». Он призвал тиражировать положительные примеры, о которых рассказали участники совещания.

«Наработанные вами практики, позволяющие быстро и без существенных затрат повышать результативность труда, должны использоваться повсеместно», — подчеркнул он.

Глава государства также обратил внимание, что огромную роль играют не только технологические улучшения, но и изменение отношения сотрудников к работе, изменение культуры производства, а также повышение конкурентоспособности России.

Все это, по мнению Путина, подтверждает, что у экономики России, и у всей страны в целом есть и резервы, и успешные модели для реального роста производительности труда и эффективности во всех сферах.