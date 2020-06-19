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Очередная «русская угроза»: Пентагон готовит медийный плацдарм для вторжения в Ливию

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Очередная «русская угроза»: Пентагон готовит медийный плацдарм для вторжения в Ливию.

Американцы продолжают вбрасывать дезинформацию о присутствии России в Ливии. Вчера очередные фотографии опубликовало Африканское командование ВС США (AFRICOM), а позавчера — Центр стратегических и международных исследований (CSIS). И то, и другое — фейки, направленные на формирование нужной информационной повестки о текущей ситуации в Ливии.

Статья вашингтонского аналитического агентства

17 июня, Центр стратегических и международных исследований (CSIS) — номер один в рейтинге «Global Go To Think Tank», гордо сообщает заглавие сайта — выпустил аналитических материал с предположением о российском присутствии в Ливии.

Со ссылкой на Африканское командование эксперты CSIS сообщают о 14 российских самолетах на авиабазе Аль-Джуфра в Ливии. Помимо традиционных СУ-24 и МИГ-29 упоминается перехватчик Су-35. Забегая вперед, изображение последней машины в статье не приводится. Откуда берется вывод о ее наличии, хотя бы в рамках допустимого, так и остался неясным.

Американские аналитики с опорой на издание Newsweek передают, что якобы ЧВК «Вагнер» развернули в Ливии к 2018 году. В отличие от доверчивого читателя, на которого рассчитывает CSIS, мы пристальнее ознакомились с текстом. Про Ливию в статье Newsweek всего один абзац.

«Совсем недавно российские регулярные войска перебрались на египетскую авиабазу в городе Сиди-Баррани, примерно в 60 милях от границы между Египтом и Ливией, а также разместили подразделение российского спецназа из 22 человек на ближайшей базе в Мерса-Матрухе. морского порта, хотя неизвестно, работает ли кто-либо из московских бойцов в поддержку Хафтара», — гласит информация американского еженедельника.

Приведенный отрывок дает четкое представление, что ни о каком ЧВК «Вагнер» не сообщалось. Речь шла о российских десантниках на египетской базе, которые участвовали в учениях «Защитники дружбы — 2018». Информация скрывается нарочито.

Аль-Джуфра — «база» российских добровольцев

Эксперты CSIS сами указывают, что Аль-Джуфра всегда была центром авиационных сил ЛНА. Активность ливийских войск на авиабазе не должна вызывать удивление. Обнаруженные на северной стороне базы зенитно-ракетные комплексы Панцирь-С1 и зенитные артиллерийские системы называются почему-то российскими. Вернее будет сказать, что они российского производства, но вот принадлежат Арабским Эмиратам.

«Панцири», что уже давно известно, поставляются в ОАЭ на немецком шасси. Данная информация открыта и имеется в сети Интернет. Эксперты CSIS обходят стороной данный факт.

Не должны смущать и появившиеся новое оборудование, наземное оружие, транспортные средства и палатки на базе. ЛНА отступила из Триполитании и, естественно, тыловые и авиационные части отошли от линии фронта.

На приведенных в статье снимках, изображенная на Аль-Джуфре техника называется «вероятно прибывшим контингентом российских сил». «Вероятно» — удобная формулировка. Но на подобных вещах анализ не построить. Он должен базироваться на верифицируемых данных. Если и предполагать развертывание войск в Аль-Джуфре, скорее всего, оно связано с перебазированием сил ЛНА. Экспертами уточняется, что прибывшее вооружение является «российским», но это будничный факт африканских реалий. Там нет недостатка в советской технике еще со времен СССР.

Если авиабаза Аль-Джуфра, согласно словам экспертов, служила критически важной транспортной площадкой для развернутых впереди, вдоль фронта, подразделений ЛНА, действующих в Триполи и его окрестностях, то какова причина того, что сообщения о якобы российских самолетах появились только в конце мая. Откуда такая существенная нестыковка.

В связи с отступлением некорректным остается и вывод о наращивании наступательного потенциала силами ЛНА (включая якобы ЧВК «Вагнер»). Предположение имело бы место быть, но армия ЛНА в течении последних недель мая и пары недель июня отступала до линии, проходящей по окраинам города Сирт. Никакой «активной авиации» или «мощных русских» в районе не было замечено. Не говоря уже о наступательных операциях армии Хафтара.

Турция поставляет боевиков, но виновата Россия

То немногое, в чем уверены эксперты, исходя из статьи, это Турция развернула прокси-силы, в том числе тысячи сирийских боевиков, чтобы остановить наступление ЛНА в начале 2020 года. Хорошо, что аналитики CSIS признают факт турецкого вторжения, но осуждения сыплются на Россию, против которой доказательств нет. Это и есть пример знаменитой американской политики двойных стандартов.

Очередная «русская угроза»: Пентагон готовит медийный плацдарм для вторжения в Ливию.

Слова о том, что «Москва отрицает присутствие России в Триполи», показывают общий тон и направленность статьи. Российской Федерации отказали в презумпции невиновности — базовом принципе правовой справедливости.

Дополнительно стоит отметить, что большинство «доказательств» о присутствии ЧВК «Вагнер» и российских самолетов в Ливии делаются со ссылкой на прессу и социальные сети, а не на компетентные источники: документы, фото, видео и прочее.

Спутниковые снимки авиабазы

Те немногие фотоматериалы, которые приведены в статье вызывают недоверие. В который раз можно наблюдать, как вместо оригинальных снимков на суд общественности представляют нечеткие отредактированные фотографии, не дающие никакой возможности сделать качественное увеличение.

Первое, что обращает на себя внимание, — даты снимков. Самый поздний из них датируется 8 июня. На обработку и «распознавание» объектов ушло от двух до четырех недель, что весьма сомнительно.

Очередная «русская угроза»: Пентагон готовит медийный плацдарм для вторжения в Ливию.

Например, как и сказано выше, ряд фотографий зафиксировали передвижение войск на базе Аль-Джуфра. Оригинальные исходные данные не показаны, вместо них отредактированные аннотации. На изображениях показаны палатки, самолеты, артиллерия. Отбросив предположения, фотография свидетельствует только о наличие вооружения и оборудования на военном объекте. Показанные МиГ-25 стоят на вооружении Ливии с 1977 года, а Ту-22 с 1979 года.

Очередная «русская угроза»: Пентагон готовит медийный плацдарм для вторжения в Ливию.

Фото от 19 мая — уже знакомый спутниковый снимок от AFRICOM. Положение техники, ориентация относительно сторон света, блик у левого основании крыла и дата подтверждают это. Старый «вброс» пытаются выдать за правду. В данном случае над изображением потрудились побольше. Ему придали цветов и детализировали, чтобы не совершать той же ошибки, что и AFRICOM. Пентагон критиковали в СМИ за черно-белые снимки низкого разрешения, что странно для современного уровня техники. Цветные снимки создают ощущение достоверности, но не перестают от этого быть фейками AFRICOM месячной давности.

Очередная «русская угроза»: Пентагон готовит медийный плацдарм для вторжения в Ливию.

Снимок от 8 июня с Су-24 и Ил-76. Известно, что на вооружении Ливии находились как штурмовики Су-24, так и транспортники Ил-76. Несмотря на то, что фото никак не указывает на присутствие России в Ливии, вопросы вызывает само изображение. Фигура транспортника бликует, а поверхность штурмовика не дает отсвета. Изображение Су-24, скорее всего, является вставкой.

Очередная «русская угроза»: Пентагон готовит медийный плацдарм для вторжения в Ливию.

Если обратить внимание на общий план базы (от 6 июня), то на них не найдено машин типа МиГ-29 и Су-24. Данные самолеты то появляются на укрупненных фотографиях, то пропадают на общих.

Таким образом, изображений с общим планом, где были бы различимы МиГ-29 и Су-24 нет, в основном это обрезки без указания исходных данных сильно обработанные специальными программами. Говоря по-простому, фотографии негодные.

Серия нападок на имидж России

В середине июня состоялись сразу несколько информационных атак на Россию со стороны AFRICOM, «ливийских» медиа-агентств, базирующихся в Турции, и проправительственных американских экспертных агентств.

16 июня 2020 года в эфире телеканала Libya Febrayer TV руководитель пресс-службы AFRICOM Николь Киршманн заявила, что в Ливии сражаются якобы 2 000 русских добровольцев ЧВК «Вагнер». Ситуацию в Ливии нуждается в политическом решении, дополнила сообщение представитель Пентагона.

18 июня, информационная кампания США и Турции получила продолжение. Африканское командование ВС США опубликовало спутниковые снимки самолетов. Качество фотографий, позиционируемых как «неопровержимое доказательство вмешательства РФ в ливийский конфликт», оставляет желать лучшего и вызывает вопросы даже у непродвинутых пользователей ПК. Тем не менее, это не помешало американским военным утверждать об активности российских самолетов в Ливии.

Напомним, в конце мая AFRICOM уже публиковал фото, на которых якобы зафиксирована переброска российских истребителей. Как и сейчас, тогда Пентагону откровенно нечем было похвастать. Изображения оказались низкого качества, с затертыми исходными данными. Как оказалось позже самолеты без опознавательных знаков, на чем основывалась теория AFRICOM, принадлежали партии машин, которые ВКС РФ передал сирийской стороне на авиабазе Хмеймим.

Выгода от «русской угрозы»

Тема «русской угрозы» в Ливии в который раз подогревается в СМИ. Не будет удивлением, если в течении пары месяцев Америка объявит о наращивании присутствия в северной Африке.

Надо понимать, что в США идет постоянная борьба за влияние и доступ к бюджету (пресловутая коррупция). Чем чаще и громче звучат слова о «русской угрозе», тем больше денег выделяется Пентагону и Африканскому командованию ВС США. Интересы США и Турции в дискредитации России сходятся.

Такой информационный фон позволит США в будущем создать необходимую поддержку у американского общества для вторжения в Ливию. Недавно Майк Помпео — государственный секретарь США — заявил, что на мирных переговорах необходимо поднять вопрос о сохранении ливийских нефтяных объектов. Похоже, что США стремятся вклиниться в ливийские события и взять под контроль полезные ископаемые Ливии.

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