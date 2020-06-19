Очередная «русская угроза»: Пентагон готовит медийный плацдарм для вторжения в Ливию.

Американцы продолжают вбрасывать дезинформацию о присутствии России в Ливии. Вчера очередные фотографии опубликовало Африканское командование ВС США (AFRICOM), а позавчера — Центр стратегических и международных исследований (CSIS). И то, и другое — фейки, направленные на формирование нужной информационной повестки о текущей ситуации в Ливии.

Статья вашингтонского аналитического агентства

17 июня, Центр стратегических и международных исследований (CSIS) — номер один в рейтинге «Global Go To Think Tank», гордо сообщает заглавие сайта — выпустил аналитических материал с предположением о российском присутствии в Ливии.

Со ссылкой на Африканское командование эксперты CSIS сообщают о 14 российских самолетах на авиабазе Аль-Джуфра в Ливии. Помимо традиционных СУ-24 и МИГ-29 упоминается перехватчик Су-35. Забегая вперед, изображение последней машины в статье не приводится. Откуда берется вывод о ее наличии, хотя бы в рамках допустимого, так и остался неясным.

Американские аналитики с опорой на издание Newsweek передают, что якобы ЧВК «Вагнер» развернули в Ливии к 2018 году. В отличие от доверчивого читателя, на которого рассчитывает CSIS, мы пристальнее ознакомились с текстом. Про Ливию в статье Newsweek всего один абзац.

«Совсем недавно российские регулярные войска перебрались на египетскую авиабазу в городе Сиди-Баррани, примерно в 60 милях от границы между Египтом и Ливией, а также разместили подразделение российского спецназа из 22 человек на ближайшей базе в Мерса-Матрухе. морского порта, хотя неизвестно, работает ли кто-либо из московских бойцов в поддержку Хафтара», — гласит информация американского еженедельника.

Приведенный отрывок дает четкое представление, что ни о каком ЧВК «Вагнер» не сообщалось. Речь шла о российских десантниках на египетской базе, которые участвовали в учениях «Защитники дружбы — 2018». Информация скрывается нарочито.

Аль-Джуфра — «база» российских добровольцев

Эксперты CSIS сами указывают, что Аль-Джуфра всегда была центром авиационных сил ЛНА. Активность ливийских войск на авиабазе не должна вызывать удивление. Обнаруженные на северной стороне базы зенитно-ракетные комплексы Панцирь-С1 и зенитные артиллерийские системы называются почему-то российскими. Вернее будет сказать, что они российского производства, но вот принадлежат Арабским Эмиратам.

«Панцири», что уже давно известно, поставляются в ОАЭ на немецком шасси. Данная информация открыта и имеется в сети Интернет. Эксперты CSIS обходят стороной данный факт.

Не должны смущать и появившиеся новое оборудование, наземное оружие, транспортные средства и палатки на базе. ЛНА отступила из Триполитании и, естественно, тыловые и авиационные части отошли от линии фронта.

На приведенных в статье снимках, изображенная на Аль-Джуфре техника называется «вероятно прибывшим контингентом российских сил». «Вероятно» — удобная формулировка. Но на подобных вещах анализ не построить. Он должен базироваться на верифицируемых данных. Если и предполагать развертывание войск в Аль-Джуфре, скорее всего, оно связано с перебазированием сил ЛНА. Экспертами уточняется, что прибывшее вооружение является «российским», но это будничный факт африканских реалий. Там нет недостатка в советской технике еще со времен СССР.

Если авиабаза Аль-Джуфра, согласно словам экспертов, служила критически важной транспортной площадкой для развернутых впереди, вдоль фронта, подразделений ЛНА, действующих в Триполи и его окрестностях, то какова причина того, что сообщения о якобы российских самолетах появились только в конце мая. Откуда такая существенная нестыковка.

В связи с отступлением некорректным остается и вывод о наращивании наступательного потенциала силами ЛНА (включая якобы ЧВК «Вагнер»). Предположение имело бы место быть, но армия ЛНА в течении последних недель мая и пары недель июня отступала до линии, проходящей по окраинам города Сирт. Никакой «активной авиации» или «мощных русских» в районе не было замечено. Не говоря уже о наступательных операциях армии Хафтара.

Турция поставляет боевиков, но виновата Россия

То немногое, в чем уверены эксперты, исходя из статьи, это Турция развернула прокси-силы, в том числе тысячи сирийских боевиков, чтобы остановить наступление ЛНА в начале 2020 года. Хорошо, что аналитики CSIS признают факт турецкого вторжения, но осуждения сыплются на Россию, против которой доказательств нет. Это и есть пример знаменитой американской политики двойных стандартов.

Слова о том, что «Москва отрицает присутствие России в Триполи», показывают общий тон и направленность статьи. Российской Федерации отказали в презумпции невиновности — базовом принципе правовой справедливости.

Дополнительно стоит отметить, что большинство «доказательств» о присутствии ЧВК «Вагнер» и российских самолетов в Ливии делаются со ссылкой на прессу и социальные сети, а не на компетентные источники: документы, фото, видео и прочее.

Спутниковые снимки авиабазы

Те немногие фотоматериалы, которые приведены в статье вызывают недоверие. В который раз можно наблюдать, как вместо оригинальных снимков на суд общественности представляют нечеткие отредактированные фотографии, не дающие никакой возможности сделать качественное увеличение.

Первое, что обращает на себя внимание, — даты снимков. Самый поздний из них датируется 8 июня. На обработку и «распознавание» объектов ушло от двух до четырех недель, что весьма сомнительно.

Например, как и сказано выше, ряд фотографий зафиксировали передвижение войск на базе Аль-Джуфра. Оригинальные исходные данные не показаны, вместо них отредактированные аннотации. На изображениях показаны палатки, самолеты, артиллерия. Отбросив предположения, фотография свидетельствует только о наличие вооружения и оборудования на военном объекте. Показанные МиГ-25 стоят на вооружении Ливии с 1977 года, а Ту-22 с 1979 года.

Фото от 19 мая — уже знакомый спутниковый снимок от AFRICOM. Положение техники, ориентация относительно сторон света, блик у левого основании крыла и дата подтверждают это. Старый «вброс» пытаются выдать за правду. В данном случае над изображением потрудились побольше. Ему придали цветов и детализировали, чтобы не совершать той же ошибки, что и AFRICOM. Пентагон критиковали в СМИ за черно-белые снимки низкого разрешения, что странно для современного уровня техники. Цветные снимки создают ощущение достоверности, но не перестают от этого быть фейками AFRICOM месячной давности.

Снимок от 8 июня с Су-24 и Ил-76. Известно, что на вооружении Ливии находились как штурмовики Су-24, так и транспортники Ил-76. Несмотря на то, что фото никак не указывает на присутствие России в Ливии, вопросы вызывает само изображение. Фигура транспортника бликует, а поверхность штурмовика не дает отсвета. Изображение Су-24, скорее всего, является вставкой.

Если обратить внимание на общий план базы (от 6 июня), то на них не найдено машин типа МиГ-29 и Су-24. Данные самолеты то появляются на укрупненных фотографиях, то пропадают на общих.

Таким образом, изображений с общим планом, где были бы различимы МиГ-29 и Су-24 нет, в основном это обрезки без указания исходных данных сильно обработанные специальными программами. Говоря по-простому, фотографии негодные.

Серия нападок на имидж России

В середине июня состоялись сразу несколько информационных атак на Россию со стороны AFRICOM, «ливийских» медиа-агентств, базирующихся в Турции, и проправительственных американских экспертных агентств.

16 июня 2020 года в эфире телеканала Libya Febrayer TV руководитель пресс-службы AFRICOM Николь Киршманн заявила, что в Ливии сражаются якобы 2 000 русских добровольцев ЧВК «Вагнер». Ситуацию в Ливии нуждается в политическом решении, дополнила сообщение представитель Пентагона.

#ABD Afrika komutanlığı:#Libya'da vagner şirketine ait 2000 paralı asker bulunuyor

Libya'daki çözüm kesinlikle siyasi olmalıdır

Rusya'nın Libya'da desteklediği gruplar istikrarı bozuyor pic.twitter.com/DIMQAwNqXU — Libya Febrayer TV (@TvFebruary) June 16, 2020

18 июня, информационная кампания США и Турции получила продолжение. Африканское командование ВС США опубликовало спутниковые снимки самолетов. Качество фотографий, позиционируемых как «неопровержимое доказательство вмешательства РФ в ливийский конфликт», оставляет желать лучшего и вызывает вопросы даже у непродвинутых пользователей ПК. Тем не менее, это не помешало американским военным утверждать об активности российских самолетов в Ливии.

NEWS: New evidence of Russian aircraft active in Libyan airspace (1 of 3)

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"#Russia's sustained involvement in #Libya increases the violence and delays a political solution." - BG Gering, director of operations

Release: https://t.co/g3PYHBDCOC

Photos: https://t.co/ftYyEeX1GQ pic.twitter.com/G34ILYIJvM — US AFRICOM (@USAfricaCommand) June 18, 2020

Напомним, в конце мая AFRICOM уже публиковал фото, на которых якобы зафиксирована переброска российских истребителей. Как и сейчас, тогда Пентагону откровенно нечем было похвастать. Изображения оказались низкого качества, с затертыми исходными данными. Как оказалось позже самолеты без опознавательных знаков, на чем основывалась теория AFRICOM, принадлежали партии машин, которые ВКС РФ передал сирийской стороне на авиабазе Хмеймим.

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

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"For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now." - Gen. Townsend

Release: https://t.co/HpLdwUJxcr

Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/dVtsWKPYZ5 — US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 26, 2020

Выгода от «русской угрозы»

Тема «русской угрозы» в Ливии в который раз подогревается в СМИ. Не будет удивлением, если в течении пары месяцев Америка объявит о наращивании присутствия в северной Африке.

Надо понимать, что в США идет постоянная борьба за влияние и доступ к бюджету (пресловутая коррупция). Чем чаще и громче звучат слова о «русской угрозе», тем больше денег выделяется Пентагону и Африканскому командованию ВС США. Интересы США и Турции в дискредитации России сходятся.

Такой информационный фон позволит США в будущем создать необходимую поддержку у американского общества для вторжения в Ливию. Недавно Майк Помпео — государственный секретарь США — заявил, что на мирных переговорах необходимо поднять вопрос о сохранении ливийских нефтяных объектов. Похоже, что США стремятся вклиниться в ливийские события и взять под контроль полезные ископаемые Ливии.