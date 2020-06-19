Астролог Никольская предупредила о тяжелом периоде из-за солнечного затмения

Москва, 19 июня. Сильнейшее по влиянию на людей «кольцевое» солнечное затмение в этом году совпадает солнцестоянием 21 июня. Предстоящий период будет сложным для многих людей, предупредила астролог Алена Никольская.

Астролог отметила, что солнечное затмение произойдет 21 июня между двумя лунными затмениями 5 июня и 5 июля. Кроме того, на этот же день выпадает летнее солнцестояние. Никольская призвала быть острожными в этот тяжелые период.

«В данном случае и Солнце и Луна будут находиться в знаке Рака. В это время важно обратить внимание на внутреннее состояние, на отношение в семье. Многие отношения будут испытываться на прочность. У большинства людей в этот период может наблюдаться череда нестыковок и неприятностей — и на работе, и в быту, и в личной жизни. Много будет споров и отклонений от заранее задуманного», — рассказала астролог в комментарии Пятому каналу.

Кроме того, Никольская отметила, что в этот период следует внимательно относиться к финансам и не втягивать себя в авантюры. Велик шанс попасться на крючок мошенников, предупредила она. Никольская рекомендовала отложить все важные решения, которые могут повлиять на судьбу до лучших времен.

«Дайте Луне разогнаться, и уже тогда можно принимать какие-то решения», — добавила она.

В 2020 году солнце достигнет максимальной высоты 21 июня в 13.07 по московскому времени, этот момент является летним солнцестоянием. Федеральное агентство новостей рассказало о том, как праздновали летний солнцеворот на Руси и какие существуют приметы.