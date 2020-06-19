Путин рассказал о подарках от своих внуков

Москва, 19 июня. Президент России Владимир Путин хранит подарки от своих внуков в комнате отдыха. Об этом национальный лидер рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».

Ранее глава государства показал в телеэфире комнату отдыха и столовую. При этом он не готовился к съемкам и предупредил, что там обычная рабочая обстановка.

«Кое-что они мне дарят, у меня это есть, но не в рабочем кабинете, а, скажем, в комнате отдыха», — поделился Путин.

Кроме того, российский президент показал журналистам фотографию отца, который служил в Севастополе. Снимок также хранится в комнате отдыха лидера, передает «Вечерняя Москва».

У президента РФ два внука, о появлении второго он сообщил в 2017 году, во время прямой линии. Их имена национальный лидер отказался назвать из соображений конфиденциальности личной жизни, опасаясь, что это может нанести им ущерб. По словам Путина, их «идентифицируют и не оставят в покое». Тогда же он заявил, что его дети живут в Москве.

Национальный лидер также рассказывал, что внуки могут позвонить ему на работу в Кремль, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.