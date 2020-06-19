Путин назвал одну из главных обязанностей на президентском посту

Москва, 19 мая. Президент России Владимир Путин рассказал, что государственный лидер всегда должен быть на связи, это его обязанность.

«Глава государства должен быть всегда на связи. Всегда, круглые сутки. Это просто обязанность», — подчеркнул он в интервью, фрагмент которого был показан в эфире телеканала «Россия-1».

Глава государства иногда раскрывает неофициальные детали из жизни в рамках интервью для программы «Москва. Кремль. Путин». Ранее он рассказывал, что во время работы в Кремле иногда говорит со своими внуками. По его словам, они могут дозвониться до него на Красную площадь и иногда делают это.

Несколько лет назад российский лидер делился тем, как изменилась его жизнь с момента становления президентом. Он отмечал, что уже не может «жить так, как нормальный человек», напоминает kp.ru.

Говоря о нормальной жизни, Путин подразумевал, в частности, маленькие радости — походы в кино, театр, магазины. При этом он добавил, что все потери компенсирует возможность «внести максимальный вклад, сделать все, что от него зависит, для своей страны, для своего народа».

Стоит отметить, что об этом российский лидер рассказал в фильме «Президент», вышедшем также на канале «Россия-1».