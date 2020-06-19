Глава ФЗНЦ Александр Малькевич указал на главные ошибки The New York Times, написавшей о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Авторы статьи попытались выставить ученых в плохом свете и продемонстрировали факты в нужном им контексте, написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Шугалей и Суэйфан, похищенные боевиками еще в мае 2019 года, стали главной мишенью информационных атак со стороны Запада и так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. На этот раз о социологах написала американская газета The New York Times (NYT), намеренно или нет допустившая целый ряд фактологических ошибок.

Ложные обвинения

Пролить свет на трагическую историю об исследователях Максиме Шугалее и Самере Суэйфане стало возможно благодаря открытой позиции российской стороны, глава ФЗНЦ Малькевич смог откровенно пообщаться на эту тему с журналистами США. Несмотря на это, NYT ошиблись не раз и не два. Малькевич также напомнил, что Фонд не скрывает информации о своей работе, все исследования публикуются на сайте.

«Поэтому какие-то домыслы о нашей деятельности... скажем так, странны», — пояснил он.

Заявления о том, что Шугалей и его переводчик могли как-то повлиять на политическую сферу Ливии, «привести кого-то к власти», просто абсурдны. Малькевич также подчеркивает, что в североафриканском государстве нет Конституции, нет и закона о выборах. Все это говорит о том, что выборы в любом случае не могли быть проведены.

«NYT делают фактологическую ошибку, говоря о том, что выборы были отменены из-за наступления Ливийской национальной армии маршала Хафтара», — добавил глава ФЗНЦ.

Газета поверила вбросам, распространяемым Ходорковским, об участии Шугалея в выборах на Мадагаскаре. Не выдерживают проверки фактами и заявления о том, что россиянин 20 лет назад якобы съел документы. Эти лживые обвинения были опровергнуты.

Ужасы Митиги

С мая 2019 года похищенные россияне находятся в тюрьме Митига (расположена на территории одноименного аэропорта в Триполи), им так и не были предъявлены официальные обвинения. Никаких следственных мероприятий по их делу не ведется.

«Еще смешнее (хотя на самом деле это грустно) читать, что «тюремщики отрицают пытки, говорят, что заключенные делают садовую мебель, пекут хлеб. Я снова настаиваю на том, что даже для того, чтобы «печь хлеб» под стражей, должны быть предъявленные обвинения, допуск адвоката, суд — все необходимые юридические процедуры», — продолжил Александр Малькевич.

О нечеловеческих условиях содержания в тюрьме Митига известно немало, ООН также составила отдельный доклад на эту тему. То, что журналистам, адвокатам и международным наблюдателям не дают увидеться с похищенными социологами, является лишним подтверждением тяжелых условий в Митиге.

«Шугалей»

NYT рассказали о фильме «Шугалей», наконец признав ливийскую действительность, которая происходит прямо сейчас. Кинокартина рассказывает о том, как террористы смогли достичь власти в Ливии, показывает, что на самом деле творится в этой стране.

«Это настоящая драма, разыгрывающаяся на наших глазах. Так оно и есть. И мы с нетерпением ждем ее финала. Надеемся, со счастливым концом», — заключил он.

Вывод

Статья The New York Times стала «лучиком света в темном царстве», но, как подчеркнул Малькевич, нужно понимать, что взгляд NYT более объективный, чем коллективная позиция Запада, но он все равно не отражает действительность.