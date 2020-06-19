Эксперты в эфире «России-1» аргументами разоблачили фейк «Дождя» о симках для голосования

В эфире телеканала «Россия-1» объяснили, почему материал журналиста «Дождя» Антона Баева о фальсификациях голосования по конституционным поправкам с помощью сим-карт является фейком, а также рассказали об открытости и прозрачности готовящегося мероприятия.

Телеканал «Дождь» опубликовал вброс о том, что в Москве якобы за деньги предлагают регистрироваться на электронное голосование по изменениям в Конституцию РФ с помощью подставных сим-карт и паспортных данных пожилых москвичей. За каждого зарегистрированного участникам «мошеннической схемы» предлагают по 75 рублей, а также по 50 рублей — за голос в поддержку поправок.

Однако материал канала, автором которого является журналист Антон Баев, оказался лишь очередным постановочным фейком прозападного СМИ, выполняющего заказ влиятельных спонсоров и противников России.

Просроченный фейк

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» эксперты и политики обсудили информационный вброс «Дождя», указав на факты, которые подтверждают попытку распространения либеральными СМИ новой порции неподтвержденных данных о голосовании по поправкам.

Ведущая Ольга Скабеева обратила внимание, что за минувшую неделю количество подобных публикаций в Сети увеличилось в шесть раз и достигло 1,5 тысячи. Это свидетельствует о том, что различные средства массовой информации, спонсируемые Госдепом США, активизировались, и явно не бесплатно. История с сим-картами, как отмечает журналистка, сейчас стала «страшно популярной». Она демонстрируется не только на «Дожде» и в социальных сетях, но и на ресурсах главы признанного иностранным агентом ФБК Алексея Навального.

При этом Скабеева уточнила, что о недостоверности данной информации говорит и тот факт, что граждане действительно могли зарегистрироваться на портале «Госуслуги» для участия в электронном голосовании до 5 июня, а репортаж сотрудника «Дождя» вышел 16 июня. Таким образом, даже если по указанным сим-картам пройдет регистрация на сайте, то принять участие по ним в онлайн-голосовании не получится.

Закрытые участки и прочее нагнетание саспенса

Один из гостей передачи, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, выразил уверенность, что распространители подобных фейков пытаются заранее дискредитировать результаты голосования, так как они понимают, что «проиграют, а поправки будут поддержаны абсолютным большинством граждан». Депутат отметил, что многие вбросы говорят о якобы массовом электронном голосовании по всей России, хотя на самом деле в режиме онлайн оно пройдет только в Москве и Нижегородской области.

Присутствовавший в студии президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в свою очередь объяснил, с какой именно целью создаются и тиражируются такие вбросы. В материале «Дождя» был показано, как ночью сотрудники правоохранительных органов прибыли за разъяснениями к Антону Баеву. При этом они разговаривали спокойно и вежливо, так как приехали исключительно для того, чтобы опросить журналиста и понять, откуда в его распоряжении появилась данная информация. Позже Баева вызвали на беседу в главное управление по противодействию экстремизму и после разговора пообещали во всем разобраться.

По мнению Малькевича, видео с опросом Баева является откровенной провокацией в адрес российской полиции, так как в самое ближайшее время эти кадры будут переданы зарубежным СМИ в качестве «доказательства», как «кровавый режим» якобы оказывает давление на представителей независимой прессы. В целом же все эти фейки являются попыткой скомпрометировать не только голосование, а сами поправки и обновленную конституцию.

«После того, как все пройдет, нужно будет рассказывать, как все это ужасно прошло, недемократично. Вбросы идут про то, что кто не проголосует, будет оштрафован, паспорт не нужен, СМИ не пустят, наблюдателей не пустят, вот эти вот симки, закрытые участки и прочее нагнетание саспенса. И растут эти фейки в точном взаимодействии с СМИ-иноагентами», — подчеркнул Александр Малькевич.

Продолжая дискуссию, председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок уточнила, что голосование пройдет прозрачно и открыто, так как в состав наблюдательного корпуса войдут более 100 тысяч журналистов, а также представителей общественных объединений и гражданского общества.

Дискредитация поправок

С разоблачением многочисленных фейков о предстоящем голосовании выступил и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Многие представители либеральной оппозиции, такие как Алексей Навальный, Леонид Волков и сторонники ФБК, утверждают, что к мероприятию не будут допущены наблюдатели, в связи с чем весь процесс голосования якобы превращается в одну большую фикцию.

По словам сенатора, наблюдатели допускаются абсолютно на всех значимых этапах, в том числе и на стадии электронного голосования, что подтверждается документами Центральной избирательной комиссии. Клишас подчеркнул, что при наличии в процедуре каких-то существенных проблем все СМИ уделяли бы этому внимание, однако «такое количество фейков говорит о том, что реальных проблем ни в процедуре, ни в содержании самих поправок просто нет».

«Когда начинают создавать фейки — это значит, что не смогли найти ничего реально проблемного как с точки зрения организации процедуры голосования, так и с точки зрения содержания поправок», — заключил сенатор.

Очевидно, что прозападные средства массовой информации продолжают нагнетать обстановку вокруг голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое пройдет с 25 июня по 1 июля, придумывая все новые и новые фейки. И все эти вбросы либералов и лояльных к ним СМИ построены исключительно на домыслах, которые не имеют ничего общего с действительностью, как и репортаж «Дождя», ведь все приведенные в нем «доказательства» не выдерживают никакой критики и направлены лишь на дискредитацию властей, голосования и самой Конституции Российской Федерации.