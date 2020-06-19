Пашинян не приедет на парад Победы из-за коронавируса

Ереван, 19 июня. Премьер Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что не сможет присутствовать на параде Победы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства республики.

В своем обращении Пашинян напомнил, что с большим удовольствием принял приглашение российского лидера и собирался посетить Москву, но существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет ему осуществить этот визит.

«Исходя из этого, я решил воздержаться от моей поездки в Москву», — заключил он.

Напомним, 1 июня в день своего 45-летия Пашинян сообщил, что заразился COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Премьер уточнил, что коронавирусной инфекцией вместе с ним заразилась вся его семья. Позже в правительстве Армении сообщили, что Пашинян приедет на парад Победы в Москву, если выздоровеет от коронавируса.

Еще до своей болезни, в конце мая, Пашинян заявил, что в Армении очень тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. По сути, речь идет о второй волне эпидемии. Премьер республики связал рост заболеваемости с тем, что граждане не соблюдают правила, предписанные властями.

Парад Победы в Москве и других российских городах был перенесен из-за опасности распространения коронавируса. В связи с тем, что ситуация стабилизировалась, было принято решение провести парад 24 июня.