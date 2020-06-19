Центробанк рекордно снизил ключевую ставку. События дня. ФАН-ТВ

Путин провел совещание по вопросам ликвидации ЧП в Норильске
Владимир Путин провел совещание о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае. По словам президента, нужно не просто «быстренько прибраться», а полностью восстановить окружающую среду на месте разлива дизеля. Так как речь идет о хрупкой природе арктической зоны.
«Главное не, что называется, «быстренько прибрать за собой», а обеспечить именно качественное восстановление почв и водного пространства. Поэтому надо продолжать вести самый строгий контроль за ликвидацией последствий аварии, а также за хранением и транспортировкой загрязнённого грунта. В прошлый раз вы докладывали мне, что это будет не так просто. Очевидно, что последствия аварии для окружающей среды и водного биоразнообразия тяжелые. На рекультивацию и восстановление потребуется значительное время, и сотрудники компании «Норникель» обязаны продолжать работу до полного устранения нанесённого ущерба.», — подчеркнул глава государства.
Владимир Путин подчеркнул, что нужно извлечь уроки из сложившейся ситуации. Поэтому ранее он дал поручение Росприроднадзору провести проверки аналогичных объектов не только в Норильске, но и по всей стране. А также поручил проработать законопроект, направленный на недопущение таких ситуаций.
«Кроме того, как уже отмечал, в законодательстве следует предусмотреть механизмы предотвращения подобных ситуаций, адекватного, своевременного и комплексного реагирования на них и компенсации последствий. Прошу в этой связи Правительство и Государственную Думу ускорить работу над соответствующими законопроектами.», — поручил президент.
В свою очередь глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, доложил главе государства, что спасателям удалось своевременно локализовать дизтопливо.
«Благодаря быстрой и профессиональной организации работы МЧС нам удалось провести локализацию, своевременную, дизельного топлива и дальнейшего распространения в окружающую среду. За что очень хочу поблагодарить руководство. Можно уверенно сказать, что острую фазу удалось пройти, но работы, конечно, предстоит еще очень много.», — резюмировал Кобылкин.
ЦБ РФ снизил ключевую ставку
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Тем самым она впервые за пять лет — стала на отметке 4,5% годовых, и обновила исторический минимум. Решение совпало с ожиданиями рынка. Напомним, ЦБ после мартовской паузы на фоне пандемии коронавируса в апреле снизил ставку до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года — начала 2014 года. Ключевая ставка — это годовой процент, под который ЦБ дает коммерческим банкам займы и принимает на депозит вклады. Низкая ключевая ставка, в частности, делает кредиты доступными для населения и бизнеса. Повышение ставки призвано сдержать инфляцию. Отметим, что эксперты ожидали от ЦБ такого решительного шага из-за необходимости скорейшего восстановления экономики.
Встреча Лаврова и Лукашенко в Минске
Глава МИД РФ прибыл с рабочим визитом в Минск. Сергей Лавров в Белоруссии встретился с президентом Александром Лукашенко. Ожидается, что в рамках переговоров России и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании виз, выдаваемых иностранцам для въезда в обе страны.
«И очень важный сделаем шаг. Подпишем сегодня с согласия двух президентов межправительственное соглашение о взаимном признании виз. Что будет иметь очень позитивное значение для граждан третьих стран, которые посещают Россию и Беларусь, для бизнесменов, которые работают и здесь, и в Российской Федерации, и, конечно, для дипломатов, которые одновременно аккредитованы в Москве и в Минске», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Также Лавров отметил слаженность работы МИД России и Белоруссии в международных организациях. А в рамках визита глава МИД РФ проведет переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.