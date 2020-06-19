Центробанк рекордно снизил ключевую ставку. События дня. ФАН-ТВ

Путин провел совещание по вопросам ликвидации ЧП в Норильске

Владимир Путин провел совещание о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае. По словам президента, нужно не просто «быстренько прибраться», а полностью восстановить окружающую среду на месте разлива дизеля. Так как речь идет о хрупкой природе арктической зоны.

«Главное не, что называется, «быстренько прибрать за собой», а обеспечить именно качественное восстановление почв и водного пространства. Поэтому надо продолжать вести самый строгий контроль за ликвидацией последствий аварии, а также за хранением и транспортировкой загрязнённого грунта. В прошлый раз вы докладывали мне, что это будет не так просто. Очевидно, что последствия аварии для окружающей среды и водного биоразнообразия тяжелые. На рекультивацию и восстановление потребуется значительное время, и сотрудники компании «Норникель» обязаны продолжать работу до полного устранения нанесённого ущерба.», — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что нужно извлечь уроки из сложившейся ситуации. Поэтому ранее он дал поручение Росприроднадзору провести проверки аналогичных объектов не только в Норильске, но и по всей стране. А также поручил проработать законопроект, направленный на недопущение таких ситуаций.

«Кроме того, как уже отмечал, в законодательстве следует предусмотреть механизмы предотвращения подобных ситуаций, адекватного, своевременного и комплексного реагирования на них и компенсации последствий. Прошу в этой связи Правительство и Государственную Думу ускорить работу над соответствующими законопроектами.», — поручил президент.

В свою очередь глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, доложил главе государства, что спасателям удалось своевременно локализовать дизтопливо.