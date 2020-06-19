МИД РФ осудил преступления террористов на северо-востоке Нигерии

Москва, 19 июня. Министерство иностранных дел России выступило с осуждением преступлений, совершенных бандитами запрещенной в РФ террористической организации «Боко Харам» в Нигерии.

В сообщении департамента информации и печати МИД РФ отмечается рост числа нападений боевиков «Боко Харам» и «Исламского государства»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ) на нигерийских военнослужащих и мирное население. Только с 9 по 13 июня от рук террористов погибло более 120 человек, среди которых есть как представители ВС Нигерии, так и мирные граждане страны. Боевики потеряли не менее 40 человек.

Москва поддерживает усилия Абуджи по борьбе с терроризмом и выражает соболезнования семьям погибших от рук бандитов. Россия готова продолжать совместную работу с Нигерией по антитеррористическому направлению как непосредственно в рамках двусторонних контактов, так и на международных площадках.

Боевики «Боко Харам» начали терроризировать территорию Нигерии с 2009 года. Основные зоны нападений расположены на северо-востоке страны в районе границ Чада и Камеруна. При этом имеются данные, что поддержку террористам предоставляет Турция.

В ноябре 2019 года нигерийское издание The Will рассказало о ведущемся нигерийскими ВС следствии по поставкам турецкого оружия террористам «Боко Харам». Позднее служба безопасности Нигерии по подозрению в связях с ИГ1 арестовала двух граждан Турции, прибывших в страну самолетом Turkish Airlines.

1 Организация запрещена на территории РФ.