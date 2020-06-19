В Российском союзе туриндустрии спрогнозировали скорое открытие границ

Москва, 19 июня. Россияне смогут отправиться в заграничные страны уже в июле. Такой прогноз озвучил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что ожидают возобновления продаж зарубежных туров не ранее сентября.

«Это возможно. Но мне кажется, что все-таки это произойдет немного раньше. Я считаю, что уже где-то во второй половине июля авиационные компании начнут выполнять международные рейсы», — заявил Игнатьев в интервью НСН.

По его словам, изначально международные перевозки затронут лишь ограниченный список стран, но благодаря им возобновятся туристические поездки за границу.

Пока же коронавирусные ограничения продолжают действовать, россияне активно осваивают внутренний туризм, в частности путешествуя на личном автомобиле.