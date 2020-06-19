Володин ответил на критику Венецианской комиссией поправок к Конституции РФ

Москва. 19 июня. Принятие поправок к Конституции России сделает страну еще сильнее. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя критику со стороны представителей Венецианской комиссии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Решение Венецианской комиссии о необходимости исключить или скорректировать поправку к Конституции РФ, определяющую приоритет ее норм над решениями и другими актами межгосударственных организаций, еще раз доказывает, что мы находимся на правильном пути», — сказал Вячеслав Володин, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы.

Политик напомнил, что недавно Европейский суд в Люксембурге принял решение о несоответствии общеевропейским нормам венгерского закона, обязывающего декларировать пожертвования и гранты неправительственным организациям из-за рубежа. И Венгрия, по его словам, должна исполнить решение, которое способствует вмешательству в ее внутренние дела. При этом спикер отметил, что противостоять подобным указаниям можно только приняв норму основного закона, определяющую его приоритет.

«В этой ситуации крайне важно поддержать поправки к Конституции России. Каждый голос, отданный за них, сделает страну сильнее», — заявил спикер Госдумы.

Напомним, ранее в пятницу эксперты Венецианской комиссии Совета Европы рекомендовали изменить или полностью отказаться от предложенных поправок в ст. 79 Конституции РФ, согласно которым «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

Согласно заключению, Россия как член Совета Европы и участник европейской Конвенции о правах человека, должна исполнять решения ЕСПЧ. Экспертов также беспокоит норма о возможности увольнения Советом Федерации судей Конституционного суда по представлению президента.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что преимущество национального законодательства над международным правом не является российским изобретением. Такой принцип применяется в Великобритании, США и Германии.

В свою очередь сенатор Константин Косачев заявил, что поправка в ст. 79, дающая приоритет Конституции РФ над международными договорами, является безупречной.